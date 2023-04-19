Произведения Сальвадора Дали впервые в Азербайджане

26 апреля в Центре Гейдара Алиева состоится открытие выставки произведений одного из известных художников XX века Сальвадора Дали "Сюрреализм - это я".

Как сообщает в среду Day.Az, среди произведений Сальвадора Дали, которые будут впервые представлены в Азербайджане, графические работы художника, образцы скульптуры из стекла и бронзы, а также мультимедиа, напоминающие "живые полотна".

Произведения, которые будут выставлены в Центре Гейдара Алиева, являются одной из самых больших коллекций оригинальных работ Сальвадора Дали в мире. Этот уникальный проект перенесет посетителей в мир художника. Мультимедийная зона, в которой будут "оживать" эти образы, даст более глубокое представление о мире Сальвадора Дали.

Одной из примечательных особенностей выставки, организованной по инициативе азербайджанской компании "Synergy Partnership" и известной российской галереи "PS Gallery", станет также демонстрация созданных из стекла сюрреалистических объектов и оригинальных фотографий художника. Каждое произведение в исполнении Дали - это не только шедевр графического искусства, проявление новаторства и неповторимый авторский подход, но и целая история.

Отметим, что когда-то Дали получил заказ от правительства Италии на иллюстрации к знаменитой "Божественной комедии" Данте Алигьери. Заказ затем был отменен, так как итальянское общество возражало против того, чтобы иллюстрации к произведению итальянского поэта создавались испанским художником. Однако Дали, который с детства любил произведения Данте, не останавливает свою работу. Эта работа длится 10 лет, и за это время художник создает 3500 образцов, что, в свою очередь, позволяет добиться необычного эффекта. Обладая уникальным талантом, Сальвадор Дали имел другой взгляд на мир, любил экспериментировать с пространством, формой и цветом. Произведения, созданные Дали, выполнены в жанре сюрреализма, а сам художник является одним из самых ярких и известных представителей этого направления искусства. Произведения Сальвадора Дали хранятся в крупнейших музеях мира и считаются классикой сюрреализма. Произведения художника меняют представление людей об искусстве и побуждают настроиться на собственные чувства.

Не вызывает сомнений, что открытие выставки "Сюрреализм - это я" в Центре Гейдара Алиева в Баку станет знаковым культурным событием года и настоящим подарком для любителей искусства.

Выставка будет открыта с 27 апреля по 8 октября. Билеты можно приобрести в кассе Центра Гейдара Алиева с 27 апреля.