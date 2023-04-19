Сотрудники Красного Креста посетили двух азербайджанских военнослужащих, находящихся в плену в Армении

Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили двух азербайджанских военнослужащих, удерживаемых в плену в Армении.

Как сообщила в среду Day.Az начальник отдела по связям с общественностью Бакинского представительства МККК Илаха Гусейнова, 19 апреля представители МККК посетили двух недавно задержанных граждан Азербайджана в Ереване.

"С ними была проведена встреча один на один, и им была предоставлена возможность связаться со своими семьями посредством письма Красного Креста. В соответствии со своим мандатом МККК оценивает во время посещения обращение и условия содержания задержанных лиц, создает условия для восстановления или поддержания их контактов со своими семьями. В соответствии с процедурами МККК, наблюдения и рекомендации в связи с посещениями доводятся только до удерживающей стороны", - сказала она.