Решение США привело в ярость армянское лобби

Автор: Мехти Ахмедзаде

Проармянский конгрессмен Адам Шифф, который занимается лишь тем, что выступает против интересов США ради армянских гонораров, поднял на днях истерику и опять пытается потребовать от американских властей разъяснений по поводу возможной продажи винтовок Азербайджану.

Агент армянского лобби призвал коллег в Конгрессе присоединиться к требованию от Министерства торговли объяснить, почему оно рассматривает возможность продажи Азербайджану американских винтовок большой мощности, объясняя это тем, что "Баку блокирует "арцах" и продолжает нападать на Армению".

Слова Шиффа передает армянский национальный комитет Америки, что уже о многом говорит.

В частности, продажный политик нагло требует от коллег подписать письмо министру торговли Джине Раймондо с запросом "дополнительной информации от Министерства торговли о статусе любых запросов на экспортные лицензии на поставку смертоносного оружия в Азербайджан".

"Одобрение экспорта более смертоносного оружия против Армении только разожжет конфликт", - безосновательно утверждает Шифф, ибо конфликт давно решен - Азербайджан освободил свои земли и не желает дальнейших эскалаций в регионе. Наоборот, Баку постоянно выступает за мир и предлагает Еревану подписать мирный договор. А чем занимается Армения? Затягивает любые положительные процессы, устраивает провокации, захватывает в плен наших военнослужащих, избивает и калечит их, сжигает азербайджанский флаг.

Злодей тут очевиден и это явно не Азербайджан, сколько бы ни кукарекал Шифф. Во-первых, никакой блокады нет, так же как и не существует никакого "арцаха". Есть Карабахский экономический район Азербайджана и блокировать свой собственный район во время его восстановления - бессмыслица. Каждый день через Лачинский коридор проезжают десятки машин снабжения РМК и МККК. Поэтому Шиффу стоит придумать аргументы, которые будут более правдоподобными.

Во-вторых, стоит напомнить недавние слова Госсекретаря США Энтони Блинкена, который посадил на место другого агента-выскочку Боба Менендеса, дружбана Шиффа и мошенника государственного масштаба, которого расследует ФБР.

В ходе слушаний, состоявшихся в конце марта в комитете по международным отношениям Конгресса США, Бобик спросил Блинкена, насколько оправдана продолжающаяся поддержка США Азербайджана, аргументируя свой вопрос тем, что Баку якобы "проводит агрессивную политику в отношении Армении".

Госсекретарь в ответ объяснил проармянскому мошеннику, что существует ряд весомых и практических причин, среди которых, в частности, укрепление оперативной и функциональной совместимости.

"Военные Азербайджана, США и НАТО участвуют в миротворческих миссиях, кроме того есть протяженная граница с Ираном, которую необходимо защищать", - подчеркнул Блинкен.

То есть американским властям дороги отношения с Баку, они понимают, что Азербайджан - это страна, на которую можно положиться, чтобы решать необходимые вопросы. США ведут переговоры с нашей страной на равных. А чем занимается все это время Армения? Лишь клянчет помощь, выпрашивает средства, которые никогда не будут возвращены, и обвиняет любого, кто не поддерживает ее. Иметь дело с такой страной, как минимум, странно.

Непонятно, на что рассчитывает Шифф, ибо американские власти не раз показывали свою принципиальную позицию, в которой четко отмечается, что портить отношения с Баку никто не собирается. Попытки купленных армянами американских сенаторов торпедировать помощь, оказываемую Штатами Азербайджану обречены на вечный провал, но они продолжают заниматься вредительством, пустив корни в свои кресла, ради армянских гонораров.

Напомним, что в середине декабря прошлого года палата представителей Конгресса США не приняла поправки, направленные против Азербайджана, которые были предложены проармянскими конгрессменами к проекту оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год. За Закон о полномочиях в области национальной обороны (NDAA), включающий в себя оборонный бюджет в размере $858 млрд., проголосовали 350 человек. Против документа проголосовали проармянские конгрессмены - небезыстные и продажные "демократы" Адам Шифф, Фрэнк Пеллон, а также Джуди Чу и республиканец Гас Билиракис.

Две поправки к проекту были предложены Менендесом и Алексом Падиллой. 5 поправок выдвинули Джеки Шпейер, Фрэнк Пеллон, Адам Шифф и Тони Карденас. Они содержали запрет на помощь США Азербайджану.

В середине июня 2022 года года армян оставила с носом и новость американских СМИ о том, что президент Джо Байден снова обошел 907-ю поправку к Акту в поддержку свободы и в очередном финансовом году Америка сможет продолжать оказывать прямую военную помощь Азербайджану. Глава Армянского национального комитета "Ай Дата" Амбарян был вне себя от возмущения, заламывал руки, не понимая, как это такое может быть, ведь армянский агитпроп старается вовсю, а американская администрация не реагирует.