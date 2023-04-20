Армения является страной-агрессором, от нее не стоит ждать мира

Армения является страной-агрессором, поэтому от этой страны не стоит ожидать установления мира с Азербайджаном.

Как передает Day.Az, об этом в интервью журналисту Azernews Рене Муршуд сказал директор Филиала организации "Международный фонд сотрудничества и партнерства Черного моря и Каспийского моря" Михаил Зернов, комментируя эскалацию ситуации между Азербайджаном и Арменией в связи с недавними армянскими провокациями.

Напомним, 17 апреля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Дереком Хоганом. В ходе телефонного разговора стороны обсудили мирную повестку между Арменией и Азербайджаном.

Байрамов рассказал о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, довел до внимания собеседника, что постоянные военные и политические провокации Армении наносят ущерб созидательным усилиям Азербайджана.

Заявление Хогана было стандартным, где он отметил важность процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией для установления прочного мира и безопасности в регионе. Он подчеркнул, что США готовы оказать поддержку мирному процессу. Однако возникает вопрос, как США могут выступать гарантом мира?

По словам Михаила Зернова, нынешняя ситуация на границе и в регионе нестабильна: "Этнополитические и территориальные причины конфликта имеют глубокие исторические корни, проявления такой агрессии проистекают из этих противоречий. Считаю, что напряженность в регионе вполне ощутима".

Что касается поддержки США в возвращении азербайджанских солдат, эксперт подчеркнул, что США будут лишь пытаться усилить свое давление на обе стороны в регионе.

"Для установления мира необходим переговорный процесс с участием стран СНГ и, конечно же, России", - сказал Зернов, коснувшись вопроса о возвращении азербайджанских солдат.

Эксперт также подчеркнул позицию России по прекращению конфликта в регионе, заявив, что Кремль всегда уважает суверенитет Азербайджана.

"Россия уже признала территориальную целостность Азербайджана. Необходимо прекратить информационную войну с обеих сторон конфликта, активизировать переговорный процесс", - заключил он.