Песков о ситуации в Карабахе

Трехсторонние договоренности РФ, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху являются единственно реальной базой для урегулирования ситуации, их реализация необходима, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду в беседе с журналистами, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы готовы приветствовать любые шаги сторон, которые способны привести к разрядке напряженности и которые будут способствовать дальнейшему продвижению по пути выполнения трехсторонних договоренностей", - сказал Песков, комментируя последние заявления азербайджанской и армянской сторон.

По словам представителя Кремля, трехсторонние договоренности "являют собой сейчас единственно реальную, реалистичную базу для урегулирования". "Поэтому считаем продвижение по пути имплементации всех положений безальтернативным и необходимым для всех", - заключил он.