https://news.day.az/politics/1557023.html Началась поездка делегаций США и Израиля на освобожденные территории Азербайджана - ФОТО
Началась поездка делегаций США и Израиля на освобожденные территории Азербайджана - ФОТО
Началась поездка прибывших в Азербайджан делегаций из США и Израиля на освобожденные территории страны.
Как сообщает в среду сотрудник Trend, поездка организована при поддержке Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой, передает Day.Az.
Главная цель организации поездки - донести информацию об истории, культуре Азербайджана, азербайджанские реалии до мировой общественности, в том числе общественности Израиля и США.
Делегация посетит Худаферинский мост, а затем отправится в город Шуша.
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