Крутильщица и мотальщица Серж Саргсян: ахинея от РПА

Автор: Акпер Гасанов

"Дорогие девушки, добро пожаловать в наш город! В нашем городе нужны: прядильщицы! мотальщицы! крутильщицы! тростильщицы! аппретурщицы! правильщицы! красильщицы! отбельщицы! шовельщицы! и каландровщицы! Обращайтесь в отдел кадров!". Так звучало радиообъявление на вокзале Краснопрядска в советском комедийном кинофильме "Семь невест ефрейтора Збруева".

Вспомнил же я про этот эпизод в связи с заявлением, которое некогда правящая, а ныне вроде как оппозиционная Республиканская партия Армении сделала после речей, прозвучавших из уст премьер-министра РА Никола Пашиняна в ходе отчета армянского правительства за прошлый год. Пашинян наговорил много разного, по сути констатируя очевидные факты. Но и этого оказалось достаточно, чтобы в РПА начали возмущаться.

"Я хочу вновь подтвердить, что Армения полностью признает территориальную целостность и ожидает, что Азербайджан сделает то же самое, признав территорией Армении территорию Армянской ССР", - заявил Пашинян. Ничего, повторюсь, сенсационного он не озвучил. Тем более, что в Праге, где состоялась четырехсторонняя встреча, по итогам которой стороны согласились с тем, что мирный договор будет подписан, руководствуясь Уставом ООН и Алматинской декларацией о создании СНГ, которая четко говорит, что границы между новыми государствами будут основываться на границах между союзными республиками бывшего СССР, где Нагорно-Карабахская Автономная область однозначно является частью Азербайджанской ССР. Но поди и объясни партии, возглавляемой бывшим карабахским сепаратистом, а позже третьим президентом РА Сержиком Саргсяном, что молоко белое?!

"Республика Армения никогда не имела территориальных претензий к Азербайджанской Республике и никогда не ставила под сомнение ее территориальную целостность", - утверждают в РПА. Уже наглая ложь. Потому, что в основе армяно-азербайджанского конфликта была идея о "миацуме", то есть о "воссоединении" Армении и НКАО АЗССР. С последующей оккупацией со стороны РА 20% территорий Азербайджана.

Армения держала под своей оккупацией наши Шушу, Лачин, Агдам, Физули, Кяльбаджар и иные районы, совершая варварский грабеж этих земель, а теперь выходят сержиковские глашатаи глупости и объявляют, что РА "не имела территориальных претензий к Азербайджану. Я не знаю, признаюсь, чего больше в данном утверждении - глупости или цинизма. Скорее всего, в избытке и того, и другого.

Это подтверждает и утверждение РПА, что "Алматинская декларация от 21 декабря 1991 года не может быть основанием для признания границ Азербайджанской Республики в границах Азербайджанской ССР". Этим самым РПА отвечает не только нам, но и главе МИД РФ С. Лаврову, который четко указывал на совершенно обратное. Он подтверждал, что достигнутое по итогам четырехстороннее соглашение указывает на то, что границы между Азербайджаном и Арменией будут прокладываться, основываясь на границах между союзными республиками бывшего СССР.

В общем, чушь несли в РПА чудовищную. Договорившись в итоге до того, что имело место "применение силы против народа Нагорного Карабаха в 44-дневной войне", а также "нарушение территориальной целостности "Нагорно-Карабахской Республики"", которую никто, включая Армению, никогда не признавал. Что до "применения силы", то обвинять Азербайджан в этом - анекдот, который можно рассказывать разве что в ереванском кафе "Джазве".

Вынуждены напомнить "умникам" из РПА, что Азербайджан вошел в ООН и иные международные организации в своих советских границах, то есть, включая и НКАО. Армения также вошла в ООН в советских границах, то есть, без НКАО. То есть, языком чесать можно сколько угодно, но истина от этого не пострадает. И РПА, которая едва-едва пролезла в парламент Армении, не стоит даже пытаться надувать щеки.

"Сепаратистам тоже следует знать, что у них есть два варианта выбора: либо они будут жить под флагом Азербайджана, либо уедут. Мы как собак изгнали из Карабаха основных представителей сепаратистов - Сержика Саргсяна, Роберта Кочаряна, Сейрана Оганяна, поставили их на колени. Во время Второй Карабахской войны они приехали в Карабах якобы сражаться с нами. Все трое бежали с нашей земли как зайцы, сегодня ни один из них не может и носа сунуть ни в Ханкенди, ни в какое другое место", - заявил в интервью Азербайджанскому телевидению Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Это были четкие, обоснованные слова политика, слова которого, как признают уже даже в РА, никогда не расходятся с делом. И уж точно не партии Сержа Саргсяна, который был отправлен на политическую паперть таким нелепым популистом, как Никол Пашинян, что-то вякать по поводу нынешних реалий. Он, так и не ставший "первым пассажиром самолета из аэропорта в Ханкенди", может только мечтать о том, чтобы найти себе место на армянской, донельзя провинциальной политической арене. Вряд ли у него получится хотя бы это. Скорее, Саргсян может претендовать на роль прядильщицы, мотальщицы, крутильщицы, тростильщицы.