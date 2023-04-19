«Подставились» - Как Армения теряет еще одну частичку своего суверенитета

Автор: Эмин Севдималиев

США и Европа весьма обеспокоены попаданием подсанкционных товаров на российский рынок. Статья, опубликованная в американской газете The New York Times, ссылается на высокопоставленных чиновников из налоговой и торговой сфер, называющих Армению главной страной-пособницей обхода санкций.

Вышеуказаные официальные лица отмечают резкое увеличиние количества чипов и других электронных компонентов, которые попадают в Россию через Армению. Издание отмечает, что особую обеспокоенность на западе вызывает попадание в Россию восьми "особо чувствительных" микросхем и электронных устройств, которые, как они предполагают, могут использоваьтся в разработке оружия и крылатых ракет.

Сомнения Запада частично подтверждаются значительным увеличением армянского экпорта в Россию. С января по декабрь 2022 года Армения поставила в Россию товаров общей стоимостью 2,4 миллиарда долларов, что является значительным увеличением к 2021 году, когда стоимость экспорта составила 789 миллионов.

Армения никогда не славилась своим высокотехнологичным экпортом, который является одной из основных причин резкого увеличения экспорта в мировой торговле. Традиционно, основными статьями армянского экспорта являлась сельскохозяйственная, алкогольная и продукция прочих невысокотехнологичных сфер. Учитывая потенциал, которым обладает Россия, вызывает большие вопросы, что Москва нуждается в таком объеме сельскохозяйственной продукции из Армении.

Сегодняшняя Армения пользуется сложной геополитической обстановкой для обогащения страны, несмотря на явные нарушения и невзирая на возможные последствия. Попытка руководства Армении усидеть на двух стульях является очень опасной игрой, которая несет в себе значительные риски. В перспективе Ереван может столкнуться с ситуацией, когда придется делать сложный выбор - отказать Западу или России.

Отказывать западным странам Армения не хочет, так как это приведет к краху облика молодой и бурно развивающейся "демократии" и лишению возможности жаловаться на тяжелую судьбу армянского государства.

Отказать России Армения просто не в состоянии из-за ее связей и зависимости Еревана от Москвы по широкому спектру вопросов.

Таким образом, Армения "подставилась", так как загнала саму себя в сложную ситуацию, с отрицательным исходом вне зависимости от ее выбора. Когда придется делать выбор, Армения не сможет отвертеться от отрицательных последствий и усилия ее диаспоры и лобби не помогут выправить ситуацию.

Данная ситуация приведет к тому, что Армении придется пожертвовать своими интересами, которые она преследует или на Западе или в России. Отсутствие политической проницательности подводит Армению к потере очередной частички своего суверенитета.