Помощник Президента Зейнал Нагдалиев встретился с представителями русской общины в поселке Балаханы

Помощник Президента Азербайджана Зейнал Нагдалиев встретился с представителями русской общины в поселке Балаханы, передает Day.Az.

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