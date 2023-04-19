https://news.day.az/politics/1557085.html Помощник Президента Зейнал Нагдалиев встретился с представителями русской общины в поселке Балаханы
Помощник Президента Зейнал Нагдалиев встретился с представителями русской общины в поселке Балаханы
Помощник Президента Азербайджана Зейнал Нагдалиев встретился с представителями русской общины в поселке Балаханы, передает Day.Az.
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