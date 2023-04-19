В Союзе армян России «доквакаются»

Как известно, у страха глаза велики. А у армянства они, по всей видимости, просто огромны.

Армянские медиа сообщают, что в Рязанской области России началась прямо таки охота на армян. Идут массовые задержания, хватают на улицах и в ресторанах лиц армянской национальности, в том числе женщин. Диаспора в ужасе.

"Идет преследование какое-то: с работы забирают, из кафе, из ресторанов. В том числе и женщин, если они армянской национальности. Приводят в отделение, записывают, снимают отпечатки и отпускают, но это стало массовым", - заявил вице-президент Союза армян России Герман Ананянц. А еще хватают и заставляют готовить шашлык в огромных количествах.

Рассказанное Ананянцем просто жесть. Он считает, что во всем виноват глава местного угрозыска, испытывающего такую личную неприязнь к армянам, что даже кушать не может. То есть все эти задержания происходят из личной ненависти к лицам армянской национальности. Рассказывает обо всем этом он дрожащим голосом, не понимая, что происходит и откуда "заказали" армян. Еще минута, и вице-президент армян России заявил бы, что задержания оплатил Баку. Хорошо, что видео закончилось.

Ситуацию прояснил, уже в другом издании, представитель Союза армян в Рязанской области Алиханян. Оказывается, задержания связаны с крупной потасовкой, произошедшей в ресторане между армянами и выходцами из Узбекистана. Драка, по всей видимости, была спровоцирована армянами - на троих из них заведено уголовное дело. И действия правоохранительных органов связаны именно с этим инцидентом.

Подробности уголовного дела не сообщаются, додумывать от себя не будем. У армян, случись с ними что-то даже на Марсе, все равно во всем будут виноваты азербайджанцы. Обвинил же Ананянц азербайджанскую общину в январских задержаниях армянских активистов. Эти лица пытались организовать в Екатеринбурге несанкционированную акцию и были задержаны на пять суток. Да, акция была антиазербайджанская, и что? Главная причина ее разгона не в том, что она была антиазербайджанская, а в том, что она была не-санк-ци-о-ни-ро-ва-на. Надеемся, по слогам товарищу Ананянцу станет понятнее.

"Начнем с того, что армянская этническая ОПГ (организованная преступная группировка) уже несколько лет считается самой крупной и разветвленной структурой в России. Лично я благодарна народу Азербайджана и его Президенту лично еще и за то, что после победы вашей страны в 44-дневной войне правоохранительные органы России смогли, наконец-то, дать ход многолетним оперативным делам в отношении обнаглевших криминальных граждан с армянскими фамилиями", - сказала в комментарии Day.Az доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

Первый удар, отметила она, был нанесен по Краснодарскому краю, где еще с советских времен полиция, и не только плотно срослась с армянской преступностью. Армянский криминал в Сочи понес существенные потери за счет проведенных чисток. А криминальный авторитет Татулян вообще сбежал в Сухуми. Был дан старт реализации уголовных дел в насиженных местах армянского криминалитета в Центральной России. А сейчас дело, похоже, дошло до Рязани.

"Как утверждает вице-президент Союза армян России Герман Ананянц, по причине "этнической ненависти"! Ананянцу простительно. Ему 90-й год. Он совсем не юрист. И бэкграунд, скажем, хиловат. Но коль он берется публично комментировать ситуацию в Рязани как большой общественный деятель, то отмечу три момента.

Первый. Ананянц заявил, что задерживают лиц армянской национальности. А у нас нет преступников или подозреваемых среди армян? Ах, задерживают армян на улице. А где? Задерживать могут где угодно по факту, или по заявлению. Даже женщин! А женщины что? Вне закона? Если Ананянц ничего не понимает в правовых вопросах, то зачем несет ахинею?

Второй момент. Ананянц публично обвинил начальника уголовного розыска Рязани в том, что он дал распоряжение ловить армян по всему городу по причине "этнической ненависти к армянам". А вот тут уже он перешел красную черту. То, что он сказал, уже преступление. И довольно тяжкое. И, как уже прокомментировали в полицейских кругах Москвы, пока кулуарно, а не на паблик, "доквакается" господин Ананянц. А у меня, честно говоря, вообще возникло желание дать ему публичную пощечину. Потому что он оскорбил не только сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей. Он оскорбил меня лично как сестру ушедшего из жизни сотрудника правоохранительных органов. Всех жен, матерей, коллег. Да, наша полиция не сахар, но, судя по тому, что Ананянц вещал с экрана, никакого нарушения закона в их действиях нет.

Третий момент. Скажите, пожалуйста, господин Ананянц, а с какой стати нам пылать к вашим собратьям этнической ненавистью и вековечной завистью? Вы что, супернация? Как женщина скажу - мужики у вас так себе. Из серии "с коньяком потянет". Только без обид. Про женщин умолчу. А бизнес вы похватали у нас в 90-е и нулевые за счет коррупционных связей в органах власти. Большая часть объектов, купленных по фальшивым документам, брошена владельцами. И, наконец, сейчас армянская молодежь бежит из страны, чтобы не воевать. Ничего завидного в таком поведении нет. А вот тему "этнической ненависти" вы подняли по одной простой причине - чтобы связанные с армянским лобби люди в погонах вступились. Однако, если задержания действительно идут, то не поможет,

И еще, господин Ананянц, с какой стати вы, не имея профессиональной подготовки по вопросам диаспор, катаетесь по российским регионам и учите жизни армянскую диаспору? Это общественно-политическая деятельность. Аж до Сахалина доехали. Кто это финансирует? Вряд ли за счет Союза армян от сэкономленных завтраков. Впрочем, это уже компетенция других правоохранительных служб России. Разберутся", - сказала Татьяна Полоскова.

Лейла Таривердиева