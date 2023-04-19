В рамках официального визита в Республику Польша председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената этой страны Томашем Гродзки.

Как сообщили Day.Az в Милли Меджлисе, Томаш Гродзки отметил, что Польша придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном.

Он подчеркнул, что между Азербайджаном и Польшей существуют связи, охватывающие многие области, позитивный диалог в политической сфере создал хорошие возможности для сотрудничества между двумя странами и в других сферах.

Выразив благодарность за оказанное высокое гостеприимство, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что Польша является для Азербайджана дружественной и стратегической страной-партнером, подчеркнула важность взаимных визитов глав государств, подписанных между сторонами документов в углублении отношений между нашими странами и народами.

На встрече было отмечено, что между нашими странами, как в политической, экономической, так и в гуманитарной сферах существует хороший уровень отношений.