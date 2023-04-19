Русская община Азербайджана выступила с заявлением в связи с инцидентом в поселке Забрат

В Русскую общину Азербайджана поступило несколько обращений о ситуации, сложившейся на Забратском кладбище, расположенном между поселками Забрат-1 и Балаханы.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в заявлении Общины.

"Очевидцами были представлены фотоматериалы актов вандализма, могилы с разрушенными и перевернутыми надгробными плитами. Кроме того, в некоторых случаях были выкопаны деревья и кусты, по всей видимости посаженные родственниками, сломаны ограда.

Произошедшее просто возмутительно, и неудивительно, что в толерантном мультикультуральном азербайджанском обществе это вызвало шквал возмущения среди общественности и в СМИ. Русская община Азербайджана решительно осуждает совершенный акт вандализма и выражает глубокую благодарность Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой за оказанное внимание к случившемуся.

По поручению Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, с участием помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом территориально-организационных вопросов Зейнала Нагдалиева уже был проведен осмотр русского кладбища в поселке Балаханы Сабунчинского района. Было подчеркнуто, что все надгробия будут заново отреставрированы.

Сегодня же первый заместитель генерального прокурора Эльчин Мамедов связался с председателем Русской общины, депутатом Милли Меджлиса Михаилом Забелиным и проинформировал о создании следственной группы по расследованию всех событий, связанных с актами вандализма на кладбище. Генеральный прокурор и министр внутренних дел АР проводят следствие. Русская община Азербайджана продолжит лично следить за ходом расследования и информировать общественность", - отмечается в заявлении.