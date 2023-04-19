Армянская сторона должна однозначно признать, что Карабах является территорией Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом в среду говорится в комментарии МИД Азербайджана в связи с заявлением МИД Армении от 19 апреля.

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