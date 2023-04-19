https://news.day.az/politics/1557175.html Армянская сторона должна однозначно признать, что Карабах является территорией Азербайджана
Армянская сторона должна однозначно признать, что Карабах является территорией Азербайджана
Армянская сторона должна однозначно признать, что Карабах является территорией Азербайджана.
Как передает Day.Az, об этом в среду говорится в комментарии МИД Азербайджана в связи с заявлением МИД Армении от 19 апреля.
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