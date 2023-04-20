Турция поддержала Азербайджан в освобождении оккупированных территорий.

Как передает Day.Az, об этом в среду сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступая в Анталье.

"Мы, конечно, поддержали Азербайджан в освобождении оккупированных территорий. При землетрясении Азербайджан стал первым, кто прибыл на помощь, и последним, кто отбыл отсюда", - сказал глава МИД.

По его словам, оппозиция, в свою очередь, заявила: "К сожалению, мы поддержали Азербайджан".

Министр отметил, что турецкий народ не допустит прихода к власти тех, кто с сожалением заявляет о поддержке Азербайджана.