Петр Зих о совместном проекте Совета Европы и ЕС в Азербайджане
Источник: Агентство международной информации Trend
Обсуждение проекта по гендерному равенству начнется в следующем месяце.
Как передает Day.Az, об этом сказал Trend глава Бакинского офиса Совета Европы (СЕ) Петр Зих.
"Так как этот вопрос затрагивает довольно обширную область, в следующем месяце состоятся обсуждения Совета Европы совместно с Евросоюзом и властями Азербайджана по поводу того, решению каких именно задач в рамках данной темы будет посвящена наша программа", - сообщил Зих, подчеркнув, что дальнейшие подробности станут известны через несколько недель.
По его словам, Совет Европы совместно с Европейским союзом и азербайджанскими партнерами осуществит в стране ряд проектов в четырех областях. Эти проекты будут направлены на поддержку судебной системы, борьбу против экономических преступлений, продвижение гендерного равенства.
Отметим, что на реализацию проектов в рамках третьей фазы программы "Партнерство за надлежащее управление" (PGGIII) в Азербайджане выделено 2,5 миллиона евро.
Программа "Партнерство за надлежащее управление" - это совместная инициатива Евросоюза и Совета Европы в регионе Восточного партнерства.
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