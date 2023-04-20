В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как из Ханкенди доносится жуткий вой и невыносимая вонь. Представляем вашему вниманию текст публикации:

"У армян в Ханкенди появилась проблема похлеще "блокады" - неизвестное существо регулярно и жутко воет в районе городской свалки, плюс ко всему ужасно смердит.

Что это за существо, долго выяснять не пришлось - слава всем богам, у твари с помойки есть имя, фамилия, деньги - и даже свой канал в телеграм! Зовут это недоразумение Рубик Варданян, и буквально минувшей ночью он снова завыл в адрес Баку. Репертуар не меняется: признайте, мол, сепаратистов стороной переговоров, у нас есть "лидеры" и так далее.

Забавно наблюдать, как имевший наполеоновские планы Варданян теперь активничает в основном в интернете. То с детьми потусит, то в церковь сгоняет, то в эфир выйдет - чего только не сделаешь, чтобы напомнить о себе?"