https://news.day.az/politics/1557217.html Закир Гасанов в Военном институте Сухопутных Войск Казахстана - ФОТО
Закир Гасанов в Военном институте Сухопутных Войск Казахстана - ФОТО
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов посетил Военный институт Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова в городе Алматы, передает в четверг Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.
Сначала был возложен венок к памятнику первому министру обороны Республики Казахстан генералу армии Сагадату Нурмагамбетову, воздвигнутому на территории института, была почтена его память.
Министру обороны был представлен брифинг об истории создания и основных направлениях деятельности военного института.
После ознакомления с институтом было сделано фото на память.
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