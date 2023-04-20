https://news.day.az/politics/1557268.html Делегация из США в городе Шуша - ФОТО
Делегация из США в городе Шуша - ФОТО
Начался визит в Шушу делегации во главе с руководителем действующего в США Американо-Азербайджанского культурного фонда Нурит Грингер.
Как сообщает в четверг Карабахское бюро Trend, делегация посетила в городе место, где находятся расстрелянные армянами бюсты Бюльбюля, Хуршидбану Натаван и Узеира Гаджибейли, передает Day.Az.
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