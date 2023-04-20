Делегация из США в городе Шуша

Начался визит в Шушу делегации во главе с руководителем действующего в США Американо-Азербайджанского культурного фонда Нурит Грингер.

Как сообщает в четверг Карабахское бюро Trend, делегация посетила в городе место, где находятся расстрелянные армянами бюсты Бюльбюля, Хуршидбану Натаван и Узеира Гаджибейли, передает Day.Az.

Новость обновляется