Армения пыталась полностью стереть следы азербайджанцев в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Об этом сказала заместитель министра культуры Азербайджана Саадат Юсифова на конференции по случаю Всемирного дня книги и авторского права, проводимой в рамках "Года Гейдара Алиева", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам замминистра, сегодняшнее мероприятие посвящено очень важной теме для каждого азербайджанца - состоянию нашего историко-культурного наследия в контексте Зангезура и армянским фальсификациям.

Она отметила, что передача Армении в свое время западной части Зангезура, исконной азербайджанской земли, привела к географической раздробленности тюркского мира: "Мы до сих пор переживаем тяжелые последствия этой исторической трагедии, постигшей наш народ в первые десятилетия XX века. Процесс оккупации азербайджанских земель Арменией за последние 30 лет берет свои корни именно с трагедий, произошедших в тот период, и допущенных исторических ошибок".

Юсифова подчеркнула, что Армения пыталась полностью стереть следы азербайджанцев в Карабахе и Восточном Зангезуре, фальсифицировать историю. Чтобы предотвратить разрушение и фальсификацию нашего историко-культурного наследия в Карабахе и Восточном Зангезуре в период оккупации, Азербайджан неустанно работал над тем, чтобы голос страны был услышан на всех международных платформах. Благодаря огромным усилиям и личному авторитету Первого вице-президента Азербайджана, посла доброй воли ИСЕСКО, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, историко-культурное наследие Азербайджана сегодня более признано и высоко ценится во всем мире.

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