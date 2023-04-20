Шуша обладает очень высоким потенциалом для развития туризма

У азербайджанского города Шуша очень высокий потенциал для развития туризма.

Об этом сказал в четверг Trend посетивший в составе делегации США освобождённые территории Азербайджана режиссер-документалист и писатель Нир Вайнблут, передает Day.Az

По его словам, Шуша - это замечательный город, восстановление которого осуществляется быстрыми темпами.

Вайнблут также отметил тяжелые впечатления в связи с последствиями вандализма, совершенного Арменией в этом прекрасном историческом городе.

"Смотря на город, мы видим возможности для его будущего развития в различных аспектах", - сказал он.

Вайнблут добавил, что Шуша - это безопасный город с очень дружелюбными людьми, и в будущем он хотел бы посетить его уже со своими детьми.

Напомним, что 20 апреля начался визит в Шушу делегации во главе с руководителем действующего в США Американо-Азербайджанского культурного фонда Нурит Грингер.

Делегация ранее посетила в городе места, где находятся расстрелянные армянами бюсты Бюльбюля, Хуршидбану Натаван и Узеира Гаджибейли, а также дом-музей Натаван, который армяне превратили в руины.