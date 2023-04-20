Шуша обладает очень высоким потенциалом для развития туризма – режиссер из США
У азербайджанского города Шуша очень высокий потенциал для развития туризма.
Об этом сказал в четверг Trend посетивший в составе делегации США освобождённые территории Азербайджана режиссер-документалист и писатель Нир Вайнблут, передает Day.Az
По его словам, Шуша - это замечательный город, восстановление которого осуществляется быстрыми темпами.
Вайнблут также отметил тяжелые впечатления в связи с последствиями вандализма, совершенного Арменией в этом прекрасном историческом городе.
"Смотря на город, мы видим возможности для его будущего развития в различных аспектах", - сказал он.
Вайнблут добавил, что Шуша - это безопасный город с очень дружелюбными людьми, и в будущем он хотел бы посетить его уже со своими детьми.
Напомним, что 20 апреля начался визит в Шушу делегации во главе с руководителем действующего в США Американо-Азербайджанского культурного фонда Нурит Грингер.
Делегация ранее посетила в городе места, где находятся расстрелянные армянами бюсты Бюльбюля, Хуршидбану Натаван и Узеира Гаджибейли, а также дом-музей Натаван, который армяне превратили в руины.
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