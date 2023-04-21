Удивительно, что правительство США до сих пор не ввело санкции против Армении

Несмотря на западные санкции в связи с войной в Украине, Россия получает американские и европейские товары, переправляя их через Армению и некоторые страны Центральной Азии. Тем не менее правительство США до сих пор не ввело санкции против стран, помогающих России обходить рестрикции. Было бы очень удивительно, если эти страны так и не понесут никакого наказания.

Об этом Day.Az сказал бывший советник госсекретаря США, американский аналитик, политический обозреватель Пол Гобл.

Наш собеседник напомнил, что в 2022 году Армения импортировала на 515 процентов больше чипов и процессоров из США и на 212 процентов больше из ЕС, чем в 2021 году. Затем Армения экспортировала 97 процентов этой же продукции в Россию.

"Армянское правительство может заявить в свое оправдание, мол, реэкспорт американских товаров в Россию была инициативой частных компаний. Либо свалить все на подставные фирмы, деятельность которых было проблематично отслеживать. Как бы то ни было, это не может считаться оправданием", - заключил Пол Гобл.

Отметим, в американской газете The New York Times была опубликована статья, посвящённая импорту Россией западных военных технологий в обход санкций. В статье отмечается, что Армения входит в число стран, которые помогают России обходить западные санкции.

По словам автора, который ссылается на высокопоставленных чиновников США и ЕС, зафиксирован всплеск реэкспорта чипов и других электронных компонентов из Армении в Россию. Так, в Россию поставляются восемь конкретных типов этих чипов, имеющих ключевое значение для производства оружия.

Ранее три министерства США - торговли, казначейства и юстиции - опубликовали трехстороннее заявление о характере признаков попыток обойти санкции против России.

Согласно документу, одной из наиболее распространенных тактик является использование сторонних посредников или пунктов перевалки, чтобы избежать ограничений. Таким образом, выяснилось, что Армения используется для незаконного перенаправления товаров в Россию или Беларусь в обход западных санкций.

Абдул Керимханов