Источник: Агентство международной информации Trend

Применение израильских технологических новшеств на освобожденных территориях Азербайджана может быть очень полезным.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал в четверг чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Государстве Израиль Мухтар Мамедов, передает Day.Az.

"Как известно, Президент Ильхам Алиев поставил задачи по реализации концепции "умный город" и "умное село" на освобожденных от оккупации территориях, и работа в этом направлении уже начата. Сегодня Израиль является одной из ведущих стран мира в области высоких технологий. У страны большой опыт применения технологических новшеств в ряде стартапов и различных отраслях. Применение опыта Израиля в этой области на освобожденных территориях было бы очень полезно. Израиль также имеет большой опыт в сельском хозяйстве. Около 60 процентов территории Израиля занимает пустыня и несмотря на очень ограниченный объем пахотных земель, Израиль производит и экспортирует сельскохозяйственную продукцию. У Израиля были трудности в области орошения, однако сегодня, в результате применения передовых технологий в области опреснения морской воды, он в состоянии обеспечить соседние страны питьевой водой. В настоящее время ведутся переговоры относительно реализации проектов в этой сфере. Можно изучить опыт Израиля в области сельского хозяйства, высоких технологий и применения моделей "умного управления". В ходе азербайджано-израильского бизнес-форума было отмечено, что израильские компании очень заинтересованы в работе в Азербайджане", - сказал посол.

По словам Мухтара Мамедова, вчера министр иностранных дел Израиля Эли Коэн также отметил, что азербайджанские компании приглашаются в Израиль.

"Посольство будет внимательно изучать израильский рынок и выявлять возможности для работы наших компаний в этой стране, инвестиционные возможности, перспективы совместного производства, а также предпринимать шаги по привлечению азербайджанских компаний в эти сферы. В продолжение бизнес-форума в Баку в ближайшие годы можно организовать бизнес-форум в Израиле с участием азербайджанских компаний, в ходе которого наши компании могут ознакомиться с израильским рынком. Азербайджан является одной из ведущих стран региона в области энергетики. В последние годы в Израиле развитие энергетической сферы стало актуальным, обнаружены запасы газа и ведутся работы в этом направлении. Для азербайджанских компаний деятельность в этом направлении может быть интересна. С 1990-х годов Азербайджан обеспечивает более 30 процентов потребности Израиля в нефти. В то же время под руководством Президента Ильхама Алиева реализуются важные проекты в области альтернативной энергетики. В прошлом году между Азербайджаном и Европейской комиссией был подписан меморандум о взаимопонимании в области энергетики. Согласно меморандуму, подписанному с Грузией, Румынией, Венгрией, через несколько лет будет осуществляться экспорт электроэнергии из Азербайджана в Восточную Европу. Таким образом, Азербайджан диверсифицирует свой энергетический портфель. В Израиле также реализуется ряд важных проектов в области альтернативной энергетики. Ведутся переговоры для сотрудничества в данной сфере. Будем изучать возможности для взаимного обмена опытом и совместных инвестиций", - сказал посол.

Мухтар Мамедов также рассказал о приоритетных направлениях деятельности посольства.

"В начале этого месяца Азербайджан отметил 31-ю годовщину установления дипломатических отношений с Израилем. В этот период между двумя странами сложилось очень успешное сотрудничество в ряде областей, постоянно осуществлялись взаимные визиты. Мы уже наблюдаем практические результаты по ряду направлений. Реальность такова, что дипломатические отношения длятся всего 31 год, а отношения между народами длятся веками. На протяжении столетий в Азербайджане проживает большая еврейская община. Помимо всем известной Красной Слободы, наши граждане еврейской национальности проживают и в других регионах Азербайджана. Этот фактор составляет основу отношений между народами. Историческое взаимопонимание, уважение друг к другу - неотъемлемая часть мультикультурного образа жизни в Азербайджане. На этом прочном фундаменте строятся и развиваются двусторонние отношения. В ноябре прошлого года было принято решение об открытии посольства Азербайджанской Республики в Государстве Израиль. 29-30 марта делегация во главе с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым посетила Государство Израиль и в рамках визита состоялось официальное открытие посольства. Это событие было положительно воспринято Государством Израиль, гражданами Израиля и евреями мира. Азербайджан никогда не считал открытие посольства конечной целью. Это лишь олицетворяет качественно новый уровень наших отношений. Открытие посольства и его деятельность может стать инструментом для дальнейшего углубления наших отношений и определения новых возможностей. В настоящее время между нашими странами налажено сотрудничество в таких сферах, как сельское хозяйство, высокие технологии, образование, туризм", - отметил посол.

Мухтар Мамедов также подчеркнул плодотворные результаты визита министра иностранных дел Государства Израиль Эли Коэна в Азербайджан.

"Большая делегация во главе с Эли Коэном находилась с визитом в Азербайджане. В рамках визита состоялось третье заседание Совместной межправительственной комиссии. Под руководством Эли Коэна Азербайджан посетила самая большая делегация из Израиля в истории двусторонних отношений. Наряду с сотрудниками министерства иностранных дел, Азербайджан посетили представители 10 государственных учреждений Израиля, а также руководители около 20 компаний. В рамках визита проведено более 100 деловых встреч, а также встречи с представителями более чем 30 государственных структур, сделаны весьма оптимистичные прогнозы на будущее, проведены полезные обсуждения по ряду направлений, достигнута договоренность об углублении сотрудничества. Вместе с тем в рамках встреч был подписан ряд соглашений о сотрудничестве в сфере образования, экологии, инноваций, привлечения инвестиций. Это еще больше увеличило количество поставленных целей. Посольство будет укреплять контакты и обеспечивать координацию между соответствующими учреждениями двух стран, чтобы содействовать реализации достигнутых договоренностей. В то же время деятельность посольства будет очень полезна с точки зрения более глубокого изучения новых возможностей сотрудничества между Израилем и Азербайджаном, и установления соответствующих контактов", - сказал он.

Что касается проектов и программ, которые предстоит реализовать дипмиссии, посол отметил, что говорить конкретно о мероприятиях пока рано, так как посольство начало работать менее двух месяцев назад.

"В настоящее время мы проводим встречи в Государстве Израиль с представителями госучреждений, бизнес-организаций, учебных заведений и СМИ. На всех наших встречах подчеркивается, что Азербайджан является стратегическим партнером Израиля, выражается заинтересованность в углублении сотрудничества во всех сферах. Конечно, в ходе вчерашних встреч был обсужден ряд вопросов. Стоит отметить, что, во-первых, имеется большой потенциал в сфере туризма. Азербайджан является очень привлекательной страной для граждан Израиля с точки зрения туризма. Между Тель-Авивом и Баку осуществляется 8 рейсов в неделю, и рейсы почти заполнены. Туристы из Израиля посещают Азербайджан на праздники, в летние и зимние месяцы. Азербайджан очень хорошо известен в Израиле, и мы думаем, что в этой области есть большой потенциал. Посольство продолжит усиливать соответствующую работу, чтобы увеличить турпоток. Туристическое представительство Азербайджана действует в Израиле уже почти два года. За этот период была проделана большая работа в направлении популяризации Азербайджана. Посольство продолжит эту работу совместно с представительством. Сотрудничество в сфере торговли является одним из приоритетных направлений. На прошедшем вчера бизнес-форуме с участием азербайджанских и израильских компаний в этом направлении был проведен ряд обсуждений и определены цели. В настоящее время товарооборот составляет около 200 миллионов долларов и мы считаем, что есть возможность еще больше увеличить этот показатель. Взаимные визиты, бизнес-форумы очень полезны с точки зрения ознакомления израильских компаний с азербайджанским рынком, и азербайджанских компаний - с израильским рынком, а также для определения направлений, представляющих взаимный интерес, и проведения постоянной и практической работы для их реализации", - подчеркнул Мухтар Мамедов.

По его словам, штат посольства еще не полностью сформирован.

"Дипломатическая миссия только что открылась, и необходимо провести некоторую административную работу, чтобы обеспечить прибытие всего персонала. Необходимо решить вопросы, связанные со зданием и другие логистические вопросы. Надеемся, что в ближайшие месяцы все логистические вопросы будут решены, и вся команда сформируется и начнет работать над реализацией поставленных целей. На данный момент консульство не действует, так как необходимо завершить соответствующие процедуры. В стране большая диаспора, состоящая из около 80 тысяч евреев, переехавших из Азербайджана в Израиль. Многие из них также сохранили азербайджанское гражданство. Им будут предоставляться консульские услуги. Кроме того, гражданам Израиля будут оказываться визовые услуги. В настоящее время граждане Израиля не сталкиваются с какими-либо трудностями при получении визы, они могут воспользоваться услугой электронной визы, и в то же время могут подать заявление на визу на месте в аэропорту и получить ее в короткие сроки", - сказал Мухтар Мамедов.