Подарок верующим к празднику Рамазан

Автор: Лейла Таривердиева

Государство уделяет очень серьезное внимание религиозной сфере и нуждам верующих. Азербайджан - светское государство, однако такие вопросы не оставлены здесь на самотек. Президент страны проводит политику, которая позволяет и удовлетворять интересы верующего населения, и сохранять порядок в религиозной сфере, что немаловажно. А то, что ежегодно в Азербайджане открываются новые или же ремонтируются действующие объекты культового назначения, говорит о большом уважении к вере и к исламским ценностям со стороны руководства страны.

20 апреля, накануне праздника Рамазан государство сделало очередной подарок верующим столицы - в Наримановском районе Баку с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой открыла двери после капитального ремонта и реконструкции мечеть Джума.

Заново отстроены минареты и купол, построены дополнительные служебные помещения, благоустроен двор, обновлено внутреннее убранство. Реконструкция мечети выполнена в абшеронско-ширванском архитектурном стиле. Ремонт Джума мечети проведен на основе новой концепции, которая будет применять и в будущем.

Уже назначен имам мечети, получивший назначение по итогам соответствующих экзаменов, проведенных Государственным комитетом по работе с религиозными организациями. Таким образом, праздничные молитвы верующие горожане смогут совершить в обновленном, красивом и удобном здании.

Сегодня, в день священного праздника Рамазан очень уместно было бы вспомнить некоторые факты, которые свидетельствуют о том, как светское государство Азербайджан относится к Исламу, о котором Президент Ильхам Алиев говорит как о религии мира, братства, доброжелательности и милосердия, воплотившей в себе общечеловеческие ценности.

За последние годы в стране построены или отремонтированы десятки мечетей.

В январе 2022 года с участием первых лиц государства в поселке Ени Гюнешли Сураханского района открылась мечеть Ханым Фатимеи Захра. Жители столицы должны помнить этот пир и построенную над ним небольшую мечеть, не способную вместить всех прихожан, желающих совершить намаз. Те, кому не хватало места, были вынуждены совершать богослужение на прилегающей территории, под открытым небом. По поручению Президента Ильхама Алиева была разработана современная концепция для комплекса мечети и построено новое здание. Теперь там одновременно могут молиться 1800 человек. В новой мечети созданы все необходимые условия для богослужения мужчин и женщин. При строительстве комплекса были использованы элементы, соответствующие архитектурному стилю абшеронских мечетей, в том числе шебеке, изготовленные из дерева.

В марте 2022 года Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева заложили фундамент новой мечети в поселке Суговушан Тертерского района. В комплекс общей площадью 0,6 гектара входят здание мечети, подсобное здание, комната для омовения и автостоянка. Длина двухэтажного здания - около 17 метров, ширина - более 11-ти. Согласно проекту в мечети будут созданы условия для одновременного богослужения 110 человек.

В октябре 2021 года глава государства заложил фундамент новой мечети в поселке Гадрут. Двухэтажная мечеть с 26-метровым минаретом, рассчитана на одновременное участие в молитве 250 человек.

В мае 2021 года, накануне праздника Рамазан с участием Президента Ильхама Алиева состоялась церемония закладки фундамента, можно сказать, главной мечети Карабахского региона - новой мечети в Шуше. Концептуально проект будет отражать дату освобождения города от армянской оккупации - 8 ноября. Место выбрано в верхней части города, чтобы мечеть доминировала над ним. Форма мечети будет символизировать цифру 8, а два минарета - цифру 11. Это будет невероятное по своей архитектуре здание, отличающееся от традиционной архитектуры мест поклонения и как бы символизирующее собой новую эру в развитии древнего Карабаха. Проектирование мечети с двумя минаретами и куполом, украшенным мозаикой, осуществлено совместно азербайджанскими и итальянскими архитекторами.

В марте 2022 года начался ремонт и восстановление агдамской Джума мечети. Работы ведет Фонд Гейдара Алиева. К проекту привлечены также австрийские специалисты. Часть работ будет выполняться вручную, чтобы предотвратить повреждение исторических материалов. Тонкости процесса реставрации старинного здания, описанные в СМИ, показывают, насколько бережно относятся в Фонде к сохранению духовного наследия азербайджанского народа. Агдамской мечети почти двести лет.

Отметим, что при содействии Фонда Гейдара Алиева уже капитально отреставрированы мечети Юхары Говхар Ага, Ашагы Говхар Ага и Саатлы в Шуше. Продолжаются восстановительные работы в зангиланской мечети. Новые мечети Фонд строит в Дашалты, Гадруте и Шуше.

В декабре 2014 года в Баку открылась крупнейшая на Кавказе мечеть - Мечеть Гейдара. Это грандиозное здание построено с большой любовью, его архитектура отличается оригинальностью. Мечеть очень узнаваема. Все время, пока шла реализация проекта, глава государства держал процесс под контролем. Более того, Президент добился, чтобы в Мечети Гейдара был совершен намаз единства мусульман Азербайджана, когда плечом к плечу молились представители шиитов и суннитов страны. Как сказал недавно в одном из своих выступлений Президент Ильхам Алиев, "в Азербайджане у нас полное единство среди мусульман, вне зависимости от того, шииты они или сунниты. В наших мечетях практикуется уникальный опыт совместного намаза суннитов и шиитов. Как мы можем разделять их, когда все они являются азербайджанцами?".

В мае 2013 года после капитальной реставрации и реконструкции открылась старейшая на Кавказе мечеть - шамахинская Джума мечеть. По некоторым данным, шамахинская мечеть старше всех своих "коллег"" и на Ближнем Востоке. Построенная в 743 году, она была разрушена армянами во время геноцида 1918 года. Полностью восстановлена она так и не была. Пока на состояние памятника духовной культуры не обратил внимание глава государства. Сегодняшняя шамахинская мечеть - это впечатляющее сооружение, не только служащее местом поклонения, но и являющееся историческим памятником, привлекающим внимание туристов.

В феврале 2013 года в городе Габала открылась мечеть, построенная по заказу Фонда Гейдара Алиева. Строительство началось в 2010 году. В новой мечети одновременно смогут совершать молебен 600 человек.

В 2018 году Президент открывал мечеть Гаджи Джавада в Ясамальском районе столицы. Ранее Гаджи Джавад был маленькой квартальной мечетью, сдавленной плотной старой застройкой. Во время реконструкции центра города и строительства Центрального парка неприглядное и неудобное для выполнения заданной функции здание было снесено, а вместо него чуть дальше была возведена красивая, большая по площади мечеть с прилегающим участком и всей необходимой инфраструктурой.

Надо сказать, что руководство страны никогда не остается равнодушным к судьбе объектов духовного наследия нашего народа. Напомним, как отреагировал глава государства, когда во время строительства автомобильной дороги Худаферин-Губадлы-Лачын была снесена мечеть XVIII века, расположенная в селе Юсифбейли Губадлинского района. Узнав о случившемся, Президент Ильхам Алиев незамедлительно поручил соответствующим структурам провести расследование произошедшего и наказать виновных. Хотя мечеть и была разрушена армянами в период оккупации района, она считалась памятником архитектуры и подлежала восстановлению, а не сносу.

Большинство остававшихся на оккупированных землях культовых сооружений, причем, не только исламского толка, подверглись армянскому вандализму и теперь постепенно, с большим уважением одно за другим и аккуратностью возвращаются к жизни. Рано или поздно на освобожденные земли вернутся сотни тысяч людей, и наличие отстроенных и величественных мечетей станет для них еще одним символом того, что вернулись они домой навсегда.