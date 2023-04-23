При содействии Израиля Азербайджан может решить многие вопросы

Безусловно, сегодня можно говорить о том, что отношения Азербайджана и Израиля поднимаются на новую ступень.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса, член межпарламентской группы дружбы с Израилем Расим Мусабеков.

И Азербайджан, и Израиль оценивают отношения между нашими странами как стратегическое партнерство, отметил он. И тому есть очень весомые основания. Эти отношения носят долговременный, устойчивый характер, охватывают очень широкий спектр сфер и форм сотрудничества. И, самое главное, касаются очень экзистенциальных вопросов. В данном случае, для израильской стороны это жизненно важное устойчивое обеспечение азербайджанской нефтью, которая по трубопроводу БТД поступает в турецкий порт Джейхан и оттуда доставляется в Израиль. Азербайджан обеспечивает 40-45 процентов потребности Израиля в нефти.

"В свою очередь, для Азербайджана очень важно партнерство с Израилем в военно-технической сфере, в сферах высоких технологий, кибербезопасности. А сейчас добавились такие сферы сотрудничества, как управление водными ресурсами, интенсивное сельское хозяйство. Тут у Израиля имеются большие достижения, которые очень важны для Азербайджана. И, наконец, для обеих наших стран чрезвычайно важно партнерство в сферах борьбы с террористической угрозой и обеспечения безопасности.

Безусловно, сегодня можно говорить о том, что отношения Азербайджана и Израиля поднимаются на новую ступень. Символом этого стало открытие азербайджанского посольства в Израиле, а также недавний визит главы МИД Израиля в Баку и подписание здесь ряда документов по сотрудничеству. А следом, насколько мне известно, ожидается и визит Президента Государства Израиль в нашу страну. Посольство играет незаменимую роль в том, чтобы коммуникации между странами были быстрыми и эффективными. Для бизнесменов двух стран открытие дипмиссии, безусловно, облегчает коммуникации", - сказал депутат.

Позитивные отношения наших стран, по его словам, обеспечиваются помимо других факторов наличием крупной еврейской общины в Азербайджане. Здесь евреи никогда не сталкивались и не сталкиваются с проявлениями антисемитизма и воспринимаются как очень важная часть азербайджанского общества. В свою очередь, в Израиле проживают до 100 тысяч человек, которые либо сами являются выходцами из Азербайджана, либо здесь родились и прожили какое-то время их родные и близкие. Человеческие отношения, связи между людьми, несомненно, укрепляют позитивный настрой в развитии взаимоотношений государств, отметил Мусабеков.

Говоря детальнее о том, чем важен для нашей страны Израиль, Расим Мусабеков напомнил, что Азербайджан использовал израильский опыт в развитии современных видов вооружений, военных технологий и в сфере кибербезопасности. Сейчас очень актуальным становится использование израильского опыта в сфере агрокультуры. Израиль, страна, имеющая очень низкие запасы воды, сумел организовать высокоинтенсивное и продуктивное сельское хозяйство. Азербайджан, отметил наш собеседник, намного богаче Израиля водой, но трудности, связанные с падением водных ресурсов, уже наблюдаются, и нужно научиться рачительно использовать эти ресурсы и быть готовыми к применению таких методов, как опреснение морской воды.

"Тут опыт Израиля нам может очень пригодиться. Кроме того, Азербайджан заинтересован в опыте Израиля в сфере здравоохранения, фармацевтики, современных медицинских технологий. Достижения Израиля в области цифровых технологий и кибербезопасности общеизвестны. Мы давно взаимодействуем с Израилем в этой сфере. Теперь открывается новый этап в этом сотрудничестве. Он предусматривает более широкое обучение специалистов, которое может проходить либо в самом Израиле, либо израильские специалисты приезжают в Азербайджан и помогают в развитии этой сферы на местах. Чем дальше развиваются цифровые технологии, тем актуальнее становится тема сохранности баз данных и исключения враждебных вмешательств в цифровую экономику и цифровые связи. Это касается не только угроз, связанных с какими-то шпионскими или военными целями. Мы сегодня наблюдаем, как пышно цветет цифровое мошенничество, угрозы с хищением личных данных граждан и так далее. При содействии Израиля мы можем эффективно решить все эти проблемы", - считает депутат Милли Меджлиса.

Лейла Таривердиева