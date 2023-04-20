Джейхун Байрамов принял посла Казахстана в Азербайджане

20 апреля 2023 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла Республики Казахстан в Азербайджанской Республике Сержана Абдыкаримова по случаю окончания его дипломатической деятельности в нашей стране.

Как сообщили Day.Az в МИД, в ходе встречи стороны с удовлетворением отметили высокий уровень эффективного сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном в двустороннем и многостороннем форматах, в том числе двусторонние отношения сотрудничества в экономической, торговой, инвестиционной, транспортной, транзитной, гуманитарной, культурной, туристической и других сферах и перспективы их развития.

Отметив, что отношения между Азербайджаном и Казахстаном основаны на общих этнических, культурных и исторических корнях, министр Джейхун Байрамов отметил динамичное развитие азербайджано-казахстанских связей, построенных на этом прочном фундаменте.

Министр поблагодарил Сержана Абдыкаримова за вклад в отношения между нашими странами в период его работы и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Посол, в свою очередь, выразил благодарность за поддержку, оказанную ему в период его дипломатической деятельности. Отметив высокий уровень развития отношений между нашими странами, посол выразил уверенность в том, что в будущем будет продолжено успешное взаимодействие между Азербайджаном и Казахстаном как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних платформ.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.