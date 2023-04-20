Джейхун Байрамов принял заместителя помощника госсекретаря США

20 апреля 2023 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял заместителя помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Эрику Олсон.

Об этом сообщило министерство иностранных дел, передает Day.Az.

Стороны обсудили двусторонние отношения стран, текущую ситуацию в регионе, шаги по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что на постконфликтном этапе Азербайджан как сторона, выдвинувшая инициативу в направлении нормализации отношений, в том числе подписания будущего мирного соглашения с Арменией, заинтересован в успешном завершении процесса. Также были доведены до внимания действия Армении по препятствованию процессу в указанных направлениях, ряд провокационных заявлений и провокаций, отмечено, что в течение 6 недель не было дано ответа на предложения Азербайджана по тексту мирного соглашения.

В то же время министр отметил, что, несмотря на меры укрепления доверия, такие как передача в короткое время заблудившихся и перешедших на территорию Азербайджана военнослужащих Армении, недавнее насилие в отношении азербайджанских военнослужащих в Армении является примером подрывной деятельности этой страны. Была подчеркнута важность реализации достигнутых между сторонами договоренностей в целях обеспечения стабильного мира и безопасности в регионе.

Эрика Олсон, в свою очередь, отметила важность установления мира и стабильности в регионе, для чего необходимо подписание мирного соглашения. Она подчеркнула, что американская сторона всегда готова оказать поддержку этим переговорам между Азербайджаном и Арменией, проводимым на двусторонней основе.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.