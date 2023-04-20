Армения шестую неделю не отвечает на предложения Азербайджана

Азербайджан как сторона, выдвинувшая инициативу в направлении нормализации отношений, в том числе подписания будущего мирного соглашения с Арменией, заинтересован в успешном завершении процесса.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с заместителем помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Эрикой Олсон.

Были доведены до внимания действия Армении по препятствованию процессу в указанных направлениях, ряд ее провокационных заявлений и провокаций, отмечено, что уже шестую неделю нет ответа на недавние предложения Азербайджана по тексту мирного соглашения.