https://news.day.az/politics/1557530.html Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Кореей - ФОТО
Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Кореей - ФОТО
20 апреля 2023 года состоялась встреча между заместителем министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнуром Мамедовым и делегацией во главе с депутатом Национального Собрания Республики Корея, председателем корейско-азербайджанской парламентской группы дружбы Со Бьонг Суном.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
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