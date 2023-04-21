"Ба, знакомые все лица!": от "Маньки-облигации" до Нэнси Пелоси

Автор: Акпер Гасанов

Вспомнилась мне сегодня прекрасная сцена из кинофильма "Место встречи изменить нельзя", когда неповторимый В.Высоцкий в роли капитана Жеглова, увидев небезызвестную "Маньку-облигацию", воскликнул: "Ба, знакомые все лица... Маня...". Вспомнился этот эпизод не случайно, а по поводу, который подала конгрессмен, экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Она на время выпала из информационного пространства, но вскоре у мирового армянства наступают критические дни и Пелоси важно напомнить о себе.

В общем, нарисовалась она там, где и стоило этого ждать - на организованном в Конгрессе США мероприятии по поводу очередной годовщины мифа про "геноцид армян". Собственно, прямо сейчас весь мир видит, как легко и просто придумываются такого рода мифа. Вон, карабахские сепаратисты, мировое армянство и ангажированные ими политики из разных стран мира который уже месяц кричат про "гуманитарную катастрофу" в Ханкенди.

Какие только шоу по этому поводу устраивались, сколько было заламываний рук и тригических возгласов! А как часто использовалось слово "геноцид"! При этом, никто в Карабахском экономическом районе Азербайджана от пули азербайджанского солдата или от голода не умер. Живут себе спокойно, кафе и рестораны работают, гуманитарные грузы поступают, да и тропы из Армении, по которым всяко-разное, включая оружие, поступает - в действии.

Вот вам и пример реальной стоимости словосочетания "геноцид армян". По сути, это такой же бренд, как "армянский коньяк". В том смысле, что коньяком этот алкоголь называется незаконно, качество его сомнительное, но кто-то и где-то его все-же покупает. Так и с "геноцидом армян". Открывать архивы, предоставив историкам право внести окончательную ясность в этот вопрос, в Армении не хотят.

Причем, такой позиции придерживалась любая армянская власть, от Левона Тер-Петросяна до Никола Пашиняна, включая Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Ведут они себя словно муж-рогоносец, который видит, что его сын подозрительно похож на соседа, который к ним часто приходил "кран ремонтировать" , но молчит, предпочитая жить самообманом. Так оно спокойнее, так не рушатся мифы.

Так вот Нэнси Пелоси это та дама, которая готова поддерживать армянские мифы. Дорого, но порой и с выездом на дом к клиенту. Так произошло в прошлом году, когда Пелоси, тогда еще пребывавшая в статусе спикера Палаты представителей, посетила Ереван. Тот ее вояж обошелся армянским налогоплательщикам в $120 млн, из которых $50 млн. - это разовый взнос в Демократическую партию, а остаток в $25 млн - стоимость самого визита с перелетом и режимом безопасности на 72 часа.

"Маньке-облигации" такие гонорары и не снились. В том числе и потому, что она за свои услуги брала в рублях. Да, Пелоси не допустит ошибки в слове "облигация", но практического проку от ее визита в Ереван, армянская сторона не увидела. Да и не могла увидеть. Потому, что есть такое словосочетание, как баланс сил. А он на стороне Азербайджана. И Пелоси, будучи " не первый год замужем", это прекрасно понимает.

Но, она продолжает ублажать клиентов, в меру своего здоровья и кондиций.

"В Конгрессе сосредоточены на применении Азербайджаном силы против "Нагорного Карабаха", наша поддержка армянского народа выходит за рамки предпочтений и политики", - сделала она приятное своим постоянным армянским клиентам. Она настолько увлеклась этим процессом, что не заметила новых, существенных реалий.

К примеру того, что нет никакого "Нагорного Карабаха", а есть Карабахский экономический район Азербайджана. Плюс, буквально на днях, армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил о том, что "Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана". Полностью, это значит вместе с Карабахским экономическим районом. Да, до практических шагов по претворению в жизнь механизма реализации всего сказанного Пашиняном пока не дошло. Но мы видим, как он учится, старается, признает свои ошибки.

В общем, куда он денется, когда разденется?! Политически, естественно. И на этом фоне совсем уж нелепо звучат речи дамы, услуги которой армянской стороне стоили десятки миллионов долларов.

Естественно, что эта дама не стала акцентировать внимание на том, что само присутствие на азербайджанской территории десятков тысяч незаконных носителей паспортов Армении - это нонсенс. В США, с их борьбой с нелегалами, такого никогда бы не допустили.

А Азербайджан все еще вежливо предлагает карабахским армянам определиться, ответить на вопрос - готовы ли они принять гражданство нашей страны? При том, что на территории Армении азербайджанцев нет вовсе. Но об этом Пелоси никогда не расскажет. Как и про примеры варварства армян, включая последние - избиение безоружного и пленного азербайджанского военнослужащего и сожжение азербайджанского флага в Ереване, на международном спортивном мероприятии.

Молчание Пелоси по этому поводу, смею полагать, входит в пакет финансовой помощи от армянской стороны, которую она и дальше может радовать армянскую сторону громкими обещаниями. Реальность же состоит в ином. Азербайджан играет слишком важную роль для США и Европы, чтобы кто-то посмел воспрепятствовать реализации планов официального Баку касательно наших же территорий. Это было продемонстрировано в ходе 44-дневной войны. Это будет продемонстрировано еще раз, если в том возникнет потребность. А армянская сторона и далее может восклицать при виде Пелоси: "Ба, знакомые все лица".