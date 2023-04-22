Минфин США готовит меры против армянских компаний, помогающих России обходить санкции

Основываясь на собственных консультациях с высокопоставленными лицами в министерстве финансов США, отвечающее за введение санкций, американское правительство действительно планирует принять жесткие меры в отношении компаний, которые поставляют подсанкционные товары в Россию путем реэкспорта. Армения и страны Центральной Азии лидируют по количеству компаний, помогающих России обходить американские санкции, введенные после войны в Украине.

Об этом Day.Az сказал бывший посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США, член правления Джеймстаунского фонда Мэтью Брайза.

Наш собеседник сообщил, что недавно в санкционный список были внесены четыре турецкие компании, которые были созданы после начала широкомасштабных боевых действий в Украине.

"Минфин США предупреждает компании из всех стран, где имеет место такая практика. Если подобные случаи продолжатся, то на эти компании могут быть наложены санкции и их может даже ожидать уголовное преследование", - отметил бывший посол США в Азербайджане.

Комментируя причину такого поведения компаний из Армении и других стран, член правления Джеймстаунского фонда назвал их авантюристичными.

"Они видят возможность заработать больше денег, поскольку американские и европейские компании покинули Россию. Это дает возможность компаниям из других стран прийти на российский рынок и обеспечить столь необходимые для России поставки подсанкционных товаров. Это чистой воды конъюнктуризм. Они считают, что украинский вопрос - это проблема других государств. А пока США и ЕС ищут решения этой проблемы, возникает возможность заработать как можно больше денег", - резюмировал Мэтью Брайза.

Отметим, в американской газете The New York Times была опубликована статья, посвященная импорту Россией западных военных технологий в обход санкций. В статье отмечается, что Армения входит в число стран, которые помогают России обходить западные санкции.

По словам автора, который ссылается на высокопоставленных чиновников США и ЕС, зафиксирован всплеск реэкспорта чипов и других электронных компонентов из Армении в Россию. Так, в Россию поставляются восемь конкретных типов этих чипов, имеющих ключевое значение для производства оружия.

Ранее три министерства США - торговли, казначейства и юстиции - опубликовали трехстороннее заявление о характере признаков попыток обойти санкции против России.

Согласно документу, одной из наиболее распространенных тактик является использование сторонних посредников или пунктов перевалки, чтобы избежать ограничений. Таким образом, выяснилось, что Армения используется для незаконного перенаправления товаров в Россию или Беларусь в обход западных санкций.

Абдул Керимханов