Ожидание реванша - это абсолютный тупик, ведущий к деградации армянского общества

Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников назвал сложной позицию премьер-министра Армении Никола Пашиняна по подписанию мирного соглашения с Азербайджаном. В беседе с РЕН-ТВ эксперт подчеркнул, что за заявлениями политика пока нет никаких конкретных действий, передает Day.Az.

По мнению Солонникова, преодоление так называемого синдрома поражения в 44-дневной войне для армянского народа сегодня - единственный путь выйти на стабильное перспективное развитие с "понятным и осязаемым светлым будущем".

"Сидеть дальше, ожидая реванша и надеясь, что мы пересмотрим договоренности, подписанные Путиным, Пашиняном и Алиевым и вернем все обратно, - это абсолютный тупик, ведущий к деградации армянского общества. У Пашиняна была попытка выдавить Россию из Армении, привести в Армению НАТО, страны ЕС, чем собственно он занимался в последнее время. Это участие Армении в маневрах НАТО, приглашение в Армению генералов из США, переформатирование армянской армии по стандарты НАТО, приглашение наблюдателей из ЕС, которые на самом деле все бывшие офицеры европейских стран, то есть офицеры НАТО. Это все путь от России под крыло США, ЕС", - считает Солонников.

Он отметил, что на Западе, судя по всему, Пашиняну объяснили, что за Армению в Европе никто не готов воевать.

"Да, конечно, Россию предавайте, уходите к нам сюда, но мы за вас не будем. Наверное, это понимание дало какой-то результат, поэтому теперь Пашинян говорит о мирных переговорах, о заключении договора о границе", - отметил политолог.

Он указал также на двойные интересы Запада в этой ситуации. Речь о втором фронте, то есть втягивании России в войну на Южном Кавказе и попытке заставить РФ и страны ОДКБ воевать против Азербайджана и против Турции.

"Прекрасный план, который Запад пытался руками Пашиняна реализовать. Второй план-минимум - это выдавливание России, ЕАЭС и ОДКБ из Армении, более активное подключение Армении к структурам НАТО и ЕС...", - указал эксперт.