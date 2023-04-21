Гайдаю и не снилось: комичные "оправдания" Никола и его команды

Автор: Акпер Гасанов

Всё уже украдено до нас. Такой фразой оправдывали свое мелкое, на их взгляд, преступление, трио жуликов Трус, Балбес и Бывалый, которых нанял проворовавшийся директор торговой базы, чтобы те инсценировали кражу со взломом и тем самым спасли его от ревизии. Этот сюжет кинофильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", уверен, знаком многим.

Ровно тот же трюк сейчас пытаются выкинуть представители действующей армянской власти. Хотя, по большому счету, начинать отсчет их нелепым попыткам оправдаться, можно начинать с момента окончания 44-дневной войны. Ее, напомню, спровоцировал лично премьер-министр РА Никол Пашинян, сделавший целый ряд нелепых и вызывающих заявлений, самым наглым из которых было утверждение, что "Карабах-это Армения и точка".

Сколько раз за это время он посыпал голову пеплом, проклиная свой рот за то, что из него вылетело, предполагать не берусь. Наверняка- очень много. Наверняка, началось все это в первые же дни 44-дневной войны, когда Пашинян быстро понял, что армянскую армию поставят в позу одного из знаков Зодиака. Чтобы замедлить, а если улыбнется удача и остановить этот процесс, он тогда ежедневно названивал лидерам ведущих государств мира.

Все оказалось бесполезно. Никто не захотел ввязываться в армяно-азербайджанскую войну на стороне страны-оккупанта. Да, были пожелания Пашиняну крепиться, держаться, были и какие-то резолюции анти-азербайджанского характера, но все они никак не смогли замедлить бегство с поля боя 11.000 армянских дезертиров. И разгрома армянской армии они, соответственно, не предотвратили. Что в итоге привело к логическому финалу.

В ночь на 10 ноября 2020 года, Пашинян гузу кими (то есть как козленок, покорно) подписал трехстороннее заявление. После чего за ним в РА закрепилось погоняло "капитулянт". Никол Воваевич, еще не успевший тогда насладиться статусом "героя шашлычной революции", сильно переживал и испытывал к критикам такое чувство личной неприязни, что есть не мог. А попутно, он тогда начал придумывать линию защиты.

Состояла она в утверждениях, почти дословно повторяющих знаменитое "все уже украдено до нас". Так премьер-министр РА объяснял слабость и отсталость армянской армии. Мол, "карабахский клан" в лице трио Роберт Кочарян-Серж Саргсян-Сейран Оганян на протяжении долгих лет грабил армянскую армию, занимался очковтирательством. Поэтому, как клялся Пашинян, в нужный момент выявилось, что "танки не летают, а самолеты не бороздят просторы военных полей".

Трио представителей "карабахского клана", помнится, отвергало все эти обвинения, напоминая Пашиняну, что у него было достаточно времени, чтобы подготовиться к войне, которую он сам же и спровоцировал. Так или иначе, но Никол Воваевич решил использовать ровно ту же самую "стратегию" и для оправдания своих дипломатических провалов. Более того, не только он сам действует таким образом, но и его подельники.

Например, вице-спикер Национального Собрания республики Рубен Рубинян, который обрушился с критикой на армянских оппозиционных депутатов, позволивших себе обвинения в адрес Никола Пашиняна за заявления о признании территориальной целостности Азербайджана. Рубинян, как ранее Пашинян, все свалил на прежнюю армянскую власть. Мол, она все завела в тупик, с армянской точки зрения.

"Приняв Мадридские принципы, Армения фактически заявила, что право Карабаха на самоопределение ограничено желанием Азербайджана", утверждает Рубинян. После чего, он поинтересовался у оппозиционеров, что же им всем мешало признать "независимость" так называемого "арцаха", в бытность армянской властью?! "До сих пор ни при одной власти Армения не признала Нагорный Карабах как независимую республику. Проблема в том, что мы запутались в собственной же терминологии", - отметил вице-спикер НС.

Еще немного и он заявит, что действующая армянская власть одержала ряд блестящих военных и дипломатических побед, не видимых глазу рядовых армян. Или же, совершит экскурс в историю и заявит, что во всех бедах РА, начиная с момента прихода к власти Никола Пашиняна, виноваты лично Плиний-младший, Геродот а также увеличивающаяся озоновая дыра. Все это, в той или иной мере напоминает оправдания жуликов из гайдаевской кинокомедии. Но ничего иного в арсенале Никола и его команды нет.