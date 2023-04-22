Акция протеста на Лачинской дороге продолжается 132-й день

Акция протеста, проводимая представителями неправительственных организаций (НПО) Азербайджана в зоне временного размещения российских миротворцев в Карабахе, продолжается уже 132-й день.

Как сообщает в субботу из города Шуша сотрудник Trend, участники акции продолжают протестовать. Активисты начали день с исполнения Государственного гимна Азербайджана, передает Day.Az.

Напомним, что с 12 декабря прошлого года азербайджанские экоактивисты, представители общественности проводят акцию протеста возле поста миротворцев. Основные требования протестующих - прибытие командующего российскими миротворцами Андрея Волкова, создание необходимых условий для проведения азербайджанскими специалистами мониторинга месторождений полезных ископаемых, прекращение проводимого армянами экологического террора на азербайджанских землях, создание отдельных постов пограничного и таможенного контроля на границе с Арменией в направлении Лачина, прекращение незаконной перевозки оружия на территорию Азербайджана.