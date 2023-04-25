Мононациональное лицо Армении вся эта клоунада не спасет

Автор: Лейла Таривердиева

Согласно отчету о деятельности Кабмина за прошлый год, в Азербайджане продолжается работа над изданием учебников "Талышский язык", "Сахурский язык", "Хыналыгский язык" для I-IV классов и "Хапутский язык" для I класса. Около 22 тысяч экземпляров учебников азербайджанского языка и литературы для I-XI классов были доставлены учащимся общеобразовательных школ Грузии с азербайджанским языком обучения, 1,5 тысячи экземпляров учебников, поступивших от Минобразования Грузии по запросу школ с грузинским языком обучения в Азербайджане, были переданы по назначению. Кроме того, для I-IV классов общеобразовательных школ разработаны учебные комплекты по предмету "Языки национальных меньшинств".

Эта информация вряд ли кого-то удивила. Она вообще прошла практически незамеченной, потому что все это - обычная рутина, привычная для многонациональной страны.

Так же за счет государства будут готовиться учебники для учеников школ армянского языка обучения в Карабахском регионе Азербайджана, когда, наконец, местное население избавится от сторонних советчиков и интегрируется в азербайджанское общество. Когда-то, до конфликта, армянские школы бывшей НКАО снабжались учебниками из Армении. Не потому что в Азербайджане не хотели их издавать, а потому что так требовал Ереван. Так было необходимо в целях распространения нездоровой пропаганды. Само собой, такого больше допущено не будет. В любом случае, знатоков армянского языка в Азербайджане достаточно, и проблем не ожидается.

Почему мы заговорили об этом сегодня? Дело в том, что на днях в армянских СМИ появилась информация о том, что в Армении планируют ввести изучение региональных языков в местных школах. Такое пожелание выразили 400 школ страны, но министерство образования не может найти для этого специалистов. По признанию министра, очень сложно найти преподавателей турецкого, азербайджанского, фарси и грузинского.

Первый вопрос, который возникает после прочтения этой новости - зачем? Что за цирк? Прежде, чем искать специалиста по тому же азербайджанскому языку, неплохо было бы для начала найти в Армении хотя бы одного азербайджанца. Да, на нем говорит большая часть жителей региона, если приплюсовать сюда азербайджанцев Ирана и Турцию, язык которой очень близок нашему. Но зачем он армянским школьникам? Ничего другого, кроме необходимости "знать язык своего врага" на ум не приходит. К сожалению, армянскому обществу не присущи и никогда не были присущи такие прекрасные понятия, как толерантность и мультикультурализм. Удерживавшаяся кое-как в советский период за счет административного ресурса мнимая толерантность была ликвидирована с началом карабахского конфликта, а после получения независимости Армения довела свою вожделенную мононациональность до совершенства.

Прокомментировать "грандиозные" планы министерства образования Армении Day.Az попросил эксперта, директора павильона "Азербайджан" ВДНХ (Москва) Саадат Кадырову.

Наша собеседница согласилась с тем, что заявленные министром образования Армении намерения, действительно, похожи на клоунскую репризу. Это несерьезная попытка сделать хорошую мину при плохой игре, особенно смешно выглядящая после инцидента с поджогом азербайджанского флага на открытии чемпионата Европы в Ереване, отметила Кадырова.

"Армения - мононациональная страна, и об этом известно всем. Но дело даже не в этом, а в том, что в нынешней ситуации вдруг вместо того, чтобы наладить отношения с соседями, подписать мирный договор с Азербайджаном и дальше развивать политику в регионе, Армения продолжает устраивать клоунаду, поджигает флаги, а потом зачем-то ищет преподавателей азербайджанского языка. Не сомневаюсь, что высшее руководство Армении, во всяком случае, определенная прослойка политического истеблишмента, прекрасно осознает, что без подписания мирного договора с Азербайджаном, без налаживания отношений с этим ключевым игроком в регионе, вряд ли у Армении есть шанс дальше развиваться. На фоне того, что ничего из этого не сделано, заявления о желании преподавать в армянских школах региональные языки звучат очень смешно. Еще смешнее звучат объяснения, почему реализовать свои намерения Минобразованию Армении не удается. Специалистов, оказывается, нет. Все заявленные языки - это языки соседних с Арменией государств. В таких случаях приглашаются специалисты, происходит обмен опытом. Так делается во всех цивилизованных странах. Но к Армении это не относится", - сказала Кадырова.

По мнению эксперта, мононациональное лицо Армении такие инициативы не спасут. Такие вопросы не решаются в краткосрочной перспективе. Толерантность и мультикультуральность в обществе либо есть, либо их нет. Насадить толерантность каким-то неестественным путем практически невозможно. Решить проблему вот таким образом, как это пытается сделать министерство образования Армении, не удастся. Ввели изучение языков - и все вдруг изменилось? Так не бывает.

Наша собеседница также подчеркнула, что Ереван уже давно показал свое двуличие и зарекомендовал себя как очень ненадежный партнер, что, наконец, начали осознавать и в России.

"Тут уже снимают розовые очки и перестают бросаться громкими фразами в федеральных СМИ о том, что Армения, дескать, главный союзник России на Кавказе и так далее. Армения, впрочем, как и всегда, что-то делая, держит камень за пазухой. И это очень печально, потому что позиция официального руководства страны должна быть выверенной. Для нормального государства неприемлемы какие-то ситуативные выпады, недолгосрочная политика выстраивания отношений и с соседями, и вообще с партнерами. Если говорить об отношениях Азербайджана и Армении, всегда вспоминается поговорка: лучше с умным потерять, чем с дураком найти. В каком-то смысле, глупый противник это удобно, но хотелось бы, чтобы армяне начали, наконец, мозгами шевелить. Азербайджану было бы гораздо легче решать вопросы и выстраивать отношения с прагматичными и разумными людьми на той стороне", - сказала директор павильона "Азербайджан" ВДНХ.