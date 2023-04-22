Грызня карабахских сепаратистов вокруг "отношения к России"

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как сепаратисты грызутся между собой и пытаются поднять шум для Москвы. Представляем вашему вниманию текст публикации:

Главарь карабахских сепаратистов Араик Арутюнян включил в свою свору одного из людей Никола Пашиняна, и довольно необычного. Как пишут армянские СМИ, Арутюнян "назначил" нового "главу Антикризисного совета" при самом себе, и им стал Тигран Петросян - один из сепаратистских активистов, организатор нескольких антироссийских акций.

Естественно, что армянская оппозиция тут же закатила истерику про "антироссийские настроения" в Ханкенди. Стараются поднять максимальный шум - очевидно, в расчете на какую-то реакцию из Москвы.

Кого и куда там двигают какие-то араики, не имеет ни малейшего значения. Эта мышиная возня интересна исключительно с точки зрения отслеживания тенденций, не более. А тенденции таковы, что сепаратисты продолжают зачищать остатки поляны от людей Рубика Варданяна. Именно это пророссийские силы в Ереване пытаются представить как "антироссийские выпады" - в то время как пропашиняновский лагерь делает вид, что ничего не происходит.

Будет интересно понаблюдать за тем, кто в итоге выйдет победителем из этой подковерной борьбы - причем самое забавное, что победитель будет думать, что результат окончательный, кормушка коррупции и контрабанды в надежных руках - но на самом деле сепаратисты лишь соревнуются в том, что быстрее попадет либо в азербайджанский СИЗО, либо в автобус на выезд из Ханкенди.