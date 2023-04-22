Facebook поставил армян на место

Социальная Facebook, входящая в корпорацию Meta, заблокировала армянский пропагандистский проект по установке "мемориальных рамок" для профилей пользователей связи с событиями, которые армяне упорно представляют миру, как "геноцид".

Как сообщают в истерике армянские СМИ, были подготовлены памятные рамки со слоганом "Помню и требую". Однако Facebook заблокировал возможность их создания, передает Day.Az.

От безвыходности, армяне вынуждены добавлять рамку к своей фотографии с помощью графических редакторов, например, Photoshop.

Взбесившиеся правильным решением Meta соседи теперь ищут "азербайджанский и турецкий след" и призывают власти Армении заблокировать соцсеть в стране.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - якобы совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян. В Анкаре не раз призвали Армению открыть архивы и создать совместную комиссию по расследованию событий. Но Армения до сих пор не отреагировала на предложение Турции, так как это прежде всего вымышленная и преднамеренно cфальсифицированная история.