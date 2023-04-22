Азербайджанские военнослужащие подорвались на мине в Шушинском районе

С целью нагнетания обстановки на территории Азербайджана, где временно дислоцируется миротворческий контингент Российской Федерации, Армения совершила очередную провокацию на грунтовой дороге в направлении села Аллахгулулар Шушинского района, сообщили в субботу Day.Az в пресс-службе минобороны.

"22 апреля около 17:00 военный грузовик азербайджанской армии, который вез средства обеспечения на наши позиции, расположенные на высотах вокруг села Аллахгулулар, подорвался на специально заложенной армянами на дороге мине. В результате пострадали водитель и глава автомобиля, транспортное средство вышло из строя и пришло в негодное состояние. Один из военнослужащих, немедленно прибывший на помощь раненым, также получил ранения подорвавшись на противопехотной мине.

Трем нашим военнослужащим, подорвавшимся на мине, оказана неотложная медицинская помощь.

О происшествии проинформировано командование российского миротворческого контингента и Совместный турецко-российский мониторинговый центр.

Вся ответственность за происшествие лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении министерства.