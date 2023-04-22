Армения должна немедленно прекратить провокации на территории Азербайджана - ЗАЯВЛЕНИЕ МИД
Армения должна немедленно прекратить все военные провокации на суверенной территории Азербайджана.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице в Twitter министерства иностранных дел Азербайджана.
"В результате военной провокации Армении в Шушинском районе военный грузовик азербайджанской армии был преднамеренно подорван на мине, в результате подрыва на мине пострадали три военнослужащих. Армения должна немедленно прекратить все военные провокации на суверенной территории Азербайджана!", - говорится в публикации.
Напомним, что 22 апреля примерно в 17:00 военный грузовик азербайджанской армии, перевозивший средства обеспечения на азербайджанские позиции, расположенные на высотах в окрестностях села Аллахгулулар, подорвался на мине, специально заложенной армянами в направлении движения дороги. В результате водитель и старший машины получили ранения, транспортное средство вышло из строя, придя в негодное состояние. Один из военнослужащих, прибывших для оказания помощи раненым, также получил ранения, подорвавшись на противопехотной мине.
Троим подорвавшимся на мине военнослужащим азербайджанской армии была оказана неотложная медицинская помощь.
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