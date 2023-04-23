Признания баронессы Кокс о Ходжалинском геноциде

В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья Первого заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Эльнура Энвероглы​ о продажной баронессе Кэролайн Кокс и ее наглой лжи

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

Информация о обвинении баронессы Кэролайн Кокс во взяточничестве, коррупции и расизме в политическом кругу Великобритании известна всем. Наряду с этим стала известна еще одна особенность баронессы - ее страсть к убийству людей. Кокс также любит рассказывать о подобных зверствах. Почему бы и нет...? Ведь эта "умение" также перенесло ее из медицинской профессии в политику...

Безумная Кэролайн, которая недавно говорила очень беззаботно о геноциде в Ходжалы, всё еще вызывает негодование общества своими бесчеловечными чертами. Баронесса говорит, что во время геноцида в Ходжалы она была непосредственно среди армянских варваров, ее кровавых братьев.

"Я многократно посещала Карабах во время войны 1990-х годов и могу свидетельствовать о событиях в Ходжалы."

Это она признала во время дебатов в Палате лордов британского парламента по устному обращению лорда Флайта, обратившегося к правительству в связи с событиями в Ходжалы.

Пытаясь обвинить азербайджанскую сторону в совершенных армянами зверствах, Кокс утверждала, что армяне якобы предупредили азербайджанцев о нападении на Ходжалы и просили эвакуировать население.

Рассказывая ложные истории, она очень похожа на своих армянских друзей. Присваивание чужой земли, выдумывание ложных утверждений и оправдание себя - все это наследие, которое осталось у Кокс от армян. Кокс, выдвигая такие утверждения, либо считала политиков, сидящих в британском парламенте, идиотами, либо пыталась замаскировать свои лживые высказывания, злоупотребляя неосведомленностью лордов. При этом имеется достаточно визуальных доказательств о массовых убийствах в Ходжалы. Но баронесса Кокс, которая посвятила свою жизнь армянскому народу, бесстыдно продолжает делать лживые заявления.

Впрочем разоблачить она себя успела сразу же - в другом своем выступлении. Сначала она заявила "о ракетных ударах", а затем сменила пластинку, глагольствуя "о предупреждении мирного населения" перед атакой армянских агрессоров в Ходжалы.

"Они предупредили о наступлении и попросили азербайджанцев разрешить эвакуацию мирного населения, что азербайджанцы не сделали", - солгала она.

Будучи заместителем спикера Палаты лордов с 1985 по 2005 год, Кокс то время явлалась ректором-основателем Борнмутского университета; канцлером университета Ливерпуля Хоуп с 2006 по 2013 год и "хонорарным". При этом всем хорошо была известна ее расисткая деятельность и публикации.

Как уже было представлено ранее, ее гуманитарная деятельность приводит ее в конфликтные и постконфликтные зоны, в частности, в Карабах - истерзанный армянами регион Азербайджана.

Сегодня люди, подобные баронессе, могут называть свои преступления иначе, не стыдясь быть лжецами и лицемерами. Но среди будущих поколений человеку со страхом перед правосудием обязательно будет стыдно за следы, оставленные такими людьми, как Кокс...

Все это далеко не первое пятно на репутации баронессы. Безусловно, что всем в Великобритании давно известны проармянские и исламофобские взгляды бывшей медсестры из Лондонской больницы. Отрабатывая щедрые подношения зарубежной армянской диаспоры, старуха Кокс постоянно вляпывается во всякие скандалы, пытаясь сделать все, чтобы коллеги по Палате лордов примкнули к ней. Кокс - типичный представитель тех беспринципных, двуличных, лицемерных политиков, которые готовы во имя своих корыстных интересов продать не только интересы своего государства, но и родную мать. Хотя сколько бы баронесса и ей подобные не старались, у них все равно ничего не получается. Ей давно пора очнуться и уйти на пенсию.