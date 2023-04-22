Армяне обвинили Россию в смерти более 200 военных - СЕНСАЦИОННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ из Еревана
Во время эскалации 13 сентября 2022 года мы потеряли 230 человек за сутки.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил армянский политолог Давид Степанян в эфире "Ноян Тапан на русском", рассказывая "сенсационные подробности" провокации, которая произошла по вине Армении на границе с Азербайджаном.
По словам Степаняна, так называемая "Объединенная система ПВО Армении и России" якобы "была отключена российской стороной", что оставило небо полностью незащищенным, в результате чего и погибло столько армянских военнослужащих.
"В районе Сисиана расквартирована крупная российская военная база, там есть ПВО. Это все должно было работать. В Минобороны Армении тогда дали приказ задействовать силы, однако ничего задействовано не было. Россия не позволила. Как мы должны на это все смотреть? Как мы должны относиться к такой стране, которая обогряет свои руки кровью наших солдат? Я пытаюсь избегать эмоциональных оценок, но это хамство!", - утверждает Степанян.
Тем временем в армянских соцсетях стала муссироваться и тема, что Москва "отключила ПВО и во время Второй Карабахской войны".
Никаких доказательств, естественно, никто не приводит. Очевидно, что армяне вновь пытаются возложить ответственность за свою череду поражений на третьи стороны, а именно Россию, и какие-то "неподконтрольные события".
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