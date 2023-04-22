Последствия страха: Пашинян спутал Армению с Ираном?

Автор: Акпер Гасанов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительные послания верховному лидеру Исламской революции Али Хаменеи и президенту Ирана Эбрахиму Раиси по случаю праздника Ид аль-Фитр. Сам по себе этот шаг армянского премьера не вызывает никакого упрека. Наоборот, таким образом он может получить одобрение со стороны духовного и политического руководства Ирана.

И я бы не обратил внимания на этот шаг Пашиняна, если бы не целый ряд событий, происходящих в Армении прямо сейчас. Начнем с того, что армянская газета "Жоховурд". утверждает, что недавний "герой шашлычной революции" больше не может скрывать собственные страхи, о чем свидетельствует его прибытие в зал заседаний парламента в сопровождении большого числа телохранителей и полицейских.

"Такое в истории страны произошло впервые. Его телохранители наблюдали за депутатами. У всех входов в зал помимо сотрудников Службы госохраны Армении стояли также вооруженные телохранители в штатском", - отмечает издание.

Подчеркивается, что Пашинян, очевидно, чего-то боится: "Но только одному ему известно, чего именно".

Собственно, ответов на этот вопрос может быть очень много. Например, Пашинян вряд ли забыл, что 27 октября 1999 года в Ереване, во время очередной сессии Национального Собрания Армении, перед процедурой вопросов и ответов, во время нахождения на трибуне министра финансов Армении Левона Бархударяна, в зал ворвались вооружённые люди. Они потребовали от депутатов отключить сотовые телефоны и лечь на пол.

Террористы, по свидетельству очевидцев, пребывали в крайне возбужденном состоянии и заявили, что совершают государственный переворот. Лидер боевиков Наири Унанян подошёл к премьеру и бросил ему в лицо: "Хватит пить нашу кровь". Это ровно то, что сейчас Пашинян слышит с пугающей его регулярностью, как внутри Армении, так и в ходе зарубежных поездок, от представителей армянской диаспоры.

Он прекрасно знает, что многие именуют его капитулянтом за развязанную 44-дневную войну, завершившейся общенациональным армянским позором, в виде краха многих мифов, которыми представители этого народа так долго жили. Пашинян знает, что он откровенно достал даже давних союзников Еревана, совершая бесконечные "финты ушами". Да и превращение Армении в регионального лузера - повод для опасений для Никола Воваевича, который наверняка помнит и то, что нынешнему главе армянского МИД Арарату Мирзояну наваляли именно в стенах Нацсобрания. Плюс, сам Пашинян усугубил ситуацию, решив вступить в спор с Католикосом всех армян Гарегином II, заявившим, что сотрудничество между Армянской Апостольской церковью и властями Армении находится не на должном уровне.

В частности, на его взгляд, в современной Армении "игнорируются вековые традиции, система ценностей, являющаяся опорой нашей идентичности, расшатываются основы национальной и духовной безопасности, которая особенно важна для преодоления стоящих перед нами проблем". По сути, Пашиняну указали на то, что он действует вопреки армянским традициям, что, по сути, является скрытой угрозой.

Тут стоит добавить, что Пашинян умудрился усугубить опасность для себя.

"Сделаю громкое заявление: если отношения церкви с правительством плохие, то плохи отношения церкви с Богом. Это - согласно христианскому видению", - заявил он. И это шокирующее сравнения себя с Богом со стороны Пашиняна, безусловно, вызовет истеричную реакцию как в Армении, так и в рядах мирового армянства.

Особенно же нелепо все это звучит на фоне беспристрастного анализа, согласно которому Пашинян умудрился провалить все, за что брался. А еще, он демонстрирует открытое неуважение к Католикосу всех армян, что особо заметно на фоне почтительности, с которой он обращается к верховному лидеру Исламской революции Али Хаменеи и президенту Ирана Эбрахиму Раиси. Складывается впечатление, что Никол Воваевич забыл, премьер-министром какой страны он является. И есть риск, что в Армении ему это напомнят. Собственно, именно пониманием таких рисков и объясняются его растущие страхи.