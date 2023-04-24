Армянам отрезан путь провокаций и минного террора

22 апреля перевозивший средства обеспечения на азербайджанские позиции вблизи села Аллахгулулар Шушинского района военный грузовик ВС Азербайджана подорвался на мине. Мина армянского производства была завезена из Армении по Лачинской дороге под присмотром РМК.и заложена совсем недавно. В результате трое азербайджанских военнослужащих получили ранения. В тот же день. камерами видеонаблюдения Минобороны Азербайджана был зафиксирован въезд на территорию нашей страны из Армении военной автоколонны,

Это стало последней каплей, и 23 апреля на въезде на Лачинскую дорогу на государственной границе Азербайджана был установлен контрольно-пропускной пункт.

В заявелнии МИД Азербайджана особо подчеркиваются тяжкие последствия от транспортировка мин из Армении и последующей их закладки на суверенных территориях Азербайджанской Республики. С августа 2022 г. на территории Лачинского и Кельбаджарского районов обнаружено более 2700 противопехотных мин, произведенных в Армении в 2021 г. Эти мины были перевезены на территорию Азербайджана по Лачинской дороге вопреки Трехстороннему Заявлению, отмечается в заявлении.

Минный терроризм, в результате которого в Шуше были ранены трое наших военнослужащих, показывает, что Ереван далек от мирных намерений и полон решимости продолжать военные провокации на суверенных территориях Азербайджана, поэтому установка КПП полностью отвечает требованиям момента и полностью законна, независимо от поднятой армянами и их защитниками истерики, сказал в комментарии Day.Az заместитель председателя Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил, военный эксперт, полковник Джалил Халилов.

По его словам, события 22 апреля доказали, что Армения лишь имитирует готовность к мирному процессу, параллельно разворачивая против нашей страны террористическую войну и продолжая укреплять незаконные вооруженые формирования в зоне временного размещения российских миротворцев.

"Уже доказано, что наши военнослужащие наехали на мину армянского производства, причем произведенную после войны, так что речь идет о минном терроре, развернутом армянской стороной после прекращения боевых действий. Само по себе использование противопехотных мин является нарушением международных конвенций, а закладка их после подписания документа от 10 ноября 2020 года, говорит о том, что проигравшая войну Армения далека от мысли о мире", - сказал Халилов.

Наш собеседник напомнил трагический инцидент, когда 4 июня 2021 года жертвами террористической войны, развязанной Арменией против нашей страны, стали азербайджанские журналисты и представитель ИВ Кяльбаджара. Армянский минный террор, подчеркнул эксперт, с одинаковой безжалостностью направляется не только против военных, но и против гражданских лиц. Такова суть армянского нацизма.

"В Армении наверняка не ожидали, что последствия от содеянного ими наступят так скоро. Они не верили, что им в конце концов реально отрежут возможности для провокаций. Но это произошло. Пусть делают выводы и осознают, что им не удастся уйти от ответственности за все те преступления, которые они совершили против азербайджанского народа", - резюмировал Джалил Халилов.

Лейла Таривердиева