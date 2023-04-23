Армяне незаконно ввозят военные грузы в Карабах

Минобороны Азербайджана распространило кадры момента ввоза незаконных военных грузов из Армении на территорию Азербайджана, сообщает Day.Az.

"22 апреля около 20:00 нашими камерами в Лачинском районе было зафиксировано движение в колонне принадлежащих Армении 2 эвакуаторов КамАЗ, 1 автокрана КамАЗ, 1 автомобиля марки УАЗ-3151 и 1 автомобиля марки УАЗ-Патриот с одним жилым контейнером на каждом.

По видеокадрам видно, что колонна автомобилей, двигающаяся со стороны населенного пункта Корнидзор Армении, въезжает на территорию Азербайджана через новый мост на реке Хекари, построенный на условной азербайджано-армянской границе. Следует отметить, что российские миротворцы создавали условия для ввоза грузов военного назначения из Армении на территорию Азербайджана.

После того, как автомобили вернулись позже и остановились на дороге Лачин-Ханкенди на территории Армении, на границе с Азербайджаном, 2 жилых контейнера были выгружены на заранее подготовленное место с помощью средств автокрана.

В ходе наблюдения было выявлено установление пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном, что в одностороннем порядке нарушает трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года Арменией",- говорится в сообщении ведомства.