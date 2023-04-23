https://news.day.az/politics/1558104.html Армяне обстреляли Лачин
Армяне обстреляли Лачин
23 апреля около 15:10 подразделения вооруженных сил Армении обстреляли позиции армии Азербайджана, расположенные в направлении населенного пункта Минкенд Лачинского района, со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Кызылджик Гаракилсинского района, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"Подразделениями армии Азербайджана приняты адекватные меры реагирования на указанном направлении", - добавили в министерстве.
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