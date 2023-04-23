Армяне обстреляли Лачин

23 апреля около 15:10 подразделения вооруженных сил Армении обстреляли позиции армии Азербайджана, расположенные в направлении населенного пункта Минкенд Лачинского района, со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Кызылджик Гаракилсинского района, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Подразделениями армии Азербайджана приняты адекватные меры реагирования на указанном направлении", - добавили в министерстве.