Конец злоупотреблениям Армении

Автор: Байрам Эльшадов

Установка пограничного пункта пропуска на границе с Азербайджаном на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди является суверенным правом нашей страны. Это положит конец злоупотреблениям Арменией Лачинской дорогой в целях продолжения своих военных преступлений.

С 12 декабря 2022 года, то есть с началом акции протеста азербайджанских экоактивистов, требующих прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, дорожный контроль де-факто осуществлялся Азербайджаном.

Вопреки положениям трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, Армения и незаконные армянские вооруженные формирования использовали Лачинскую дорогу в военных целях, в том числе для перевозки мин. Таким же образом вывозились и разграбленные природные ресурсы Азербайджана.

В результате злоупотребления использованием дороги на территории Азербайджана, где находится российский миротворческий контингент, армяне смогли создать армию численностью более 10 тысяч человек. При чем возможности этих формирований постоянно увеличиваются Арменией. Регулярно совершаются минный терроризм и диверсии.

В ближайшее время начнется процесс переселения мирных жителей в Лачин. Если армяне продолжали бы злоупотребление Лачинской дорогой, то это представляло бы постоянную угрозу жизни наших мирных жителей. Продолжение такого сценария было неприемлемо для народа Азербайджана.

Армения всеми силами пытается защитить свою территориальную целостность и суверенитет. Там заявляют, что экстерриториальные подходы неприемлемы. Тогда почему Армения должна использовать территорию Азербайджана против суверенитета нашей страны? Это неприемлемо. Защита своих суверенных территорий от незаконного вмешательства и обеспечение контроля в пунктах пересечения границы является суверенным и неотъемлемым правом любого государства, в том числе и Азербайджана.

Установка КПП на дороге Лачин-Ханкенди не ограничивает использование дороги гражданскими армянами, проживающими в Карабахе. Наоборот, КПП обеспечивает легальный и регулируемый трафик, что в интересах самих же армян.

Когда азербайджанские экоактивисты начали акцию протеста, армянские пропагандисты завопили о некой "гуманитарной катастрофе". Теперь армянская сторона и ее покровители пытаются начать такую же пропаганду. К их сведению - на территории Азербайджана нет места сепаратистам, реваншистам, незаконным вооруженным формированиям и террористам. Как сказал Президент Ильхам Алиев, армяне, которые принимают флаг и суверенитет Азербайджана, могут остаться и жить в Карабахе. Для сепаратистов же, дверь на выход открыта.

Подписав итоговые документы в Праге и Сочи руководство Армении признало территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил это во время своего выступления в парламенте. Если армяне и Армения приняли это, то почему некоторые армянские покровители хотят быть большим католиком, чем Папа Римский?



Армения в одностороннем порядке установила пост на дороге Лачин-Ханкенди. Поэтому Азербайджан исходя из соображений безопасности должен был сделать аналогичный шаг. Армяне, проживающие в Карабахе, должны принять предложение Администрации президента Азербайджана и начать контакты по вопросам реинтеграции. Чем раньше начнется этот процесс, тем быстрее наладится жизнь у армянского населения Карабаха. Другого пути нет. И никто, в том числе и российские миротворцы, не должны воспрепятствовать этому процессу.