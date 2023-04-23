Провокация против Азербайджана и Турции в Ереване

Очередная провокация против Азербайджана и Турции произошла в центре Еревана.

Как сообщает в воскресенье Day.Az, в столице Армении были сожжены флаги Азербайджана и Турции.

Варварство произошло в первые минуты подготовки к шествию по случаю так называемого "геноцида армян".

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - якобы совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян. В Анкаре не раз призвали Армению открыть архивы и создать совместную комиссию по расследованию событий. Но Армения до сих пор не отреагировала на предложение Турции, так как это прежде всего вымышленная и преднамеренно cфальсифицированная история.

В последнее время участились провокационные действия Армении против двух братских стран.

14 апреля на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике, прошедшего в столице Армении Ереване, демонстративными действиями, направленными на разжигание национальной ненависти и вражды, публично был сожжен государственный флаг Азербайджана.

После этого на чемпионате Европы в Ереване неизвестные изрезали вывешенные азербайджанский и турецкий флаги.