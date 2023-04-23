Армения должна признать и уважать право Азербайджана контролировать выезд и въезд на свою территорию.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

"Упомянутое заявление МИД Армении является очередной попыткой вмешательства во внутренние дела Азербайджана и неприемлемо. Подобные заявления армянской стороны, вмешивающейся во внутренние дела Азербайджана, не только не способствуют миру и спокойствию в регионе, но и ведут к росту напряженности.

Законное решение и шаг Азербайджана по созданию пограничного пункта пропуска на своей суверенной территории соответствует всем принципам и нормам международного права. Известно, что армянская сторона заявила о признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана по итогам встреч в Праге и Сочи, на которые она часто ссылается. Исходя из этого, Армения должна принять и уважать право Азербайджана контролировать выезд и въезд на свою территорию.

В ситуации, когда после 44-дневной Отечественной войны 2020 года армянская сторона, вопреки положениям Трехстороннего заявления, не прекратила военные провокации против Азербайджана, использовала дорогу для противоправных действий, перевозила оружие и мины, и проводила ротацию своих военнослужащих, установление этого пункта является легитимным решением и решением национальной безопасности. В то же время, 22 апреля, переброска двух жилых контейнеров военного назначения и колонны военной техники с грузовыми автомобилями, принадлежащими Армении, на территорию Азербайджана и деятельность Армении по строительству военной инфраструктуры в ближайшем к территории Азербайджана пункте в начале дороги Лачин-Ханкенди были одними из факторов, которые привели к ускорению принятия этого решения.

Что касается безосновательного утверждения о том, что Азербайджан якобы нарушил свои обязательства по Трехстороннему заявлению, то хотели бы напомнить армянской стороне, что руководство Армении на самом высоком уровне подтвердило, что Трехсторонним заявлением этой стране не предоставлено никакой функции в вопросе организации движения на Лачинскаой дороге", - отметили в МИД.

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