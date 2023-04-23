https://news.day.az/politics/1558147.html Решительно осуждаем сожжение флагов Азербайджана и Турции в Ереване - МИД
Решительно осуждаем сожжение флагов Азербайджана и Турции в Ереване - МИД
Решительно осуждаем заранее спланированное и организованное сожжение флагов Азербайджана и Турции во время факельного шествия на площади Свободы в Ереване.
Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
"Правительство и премьер-министр Армении Никол Пашинян должны принять срочные меры для предотвращения подобных преступлений на почве ненависти и актов ксенофобии", - отметил Гаджизаде.
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