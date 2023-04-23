Армения - крупнейший сообщник России в обходе западных санкций

Армения - самый большой помощник России в обходе санкций стран Запада.

Как сообщает в воскресенье Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написала член Сената Франции Натали Гуле.

В своем твите она также процитировала статью Financial Times, в которой сообщалось, что "Армения входит в число стран с резким увеличением импорта из Запада и ростом экспорта в Россию".

Ранее в статье в New York Times сообщалось, что был зафиксирован всплеск реэкспорта чипов и других электронных компонентов из Армении в Россию. Как отметил автор, в Россию поставляются восемь конкретных типов этих чипов, имеющих решающее значение для производства оружия.

"В одном из документов, отмеченных печатью Бюро промышленности и безопасности США, говорится, что в 2022 году Армения импортировала на 515 процентов больше чипов и процессоров из США и на 212 процентов больше из ЕС, чем в 2021 году. Затем Армения экспортировала 97 процентов той же продукции в Россию", - отмечается в статье.

Более того три министерства США - торговли, казначейства и юстиции - опубликовали трехстороннее заявление о попытках обойти санкции против России.

Согласно документу, одной из наиболее распространенных тактик является использование сторонних посредников или пунктов перевалки, чтобы избежать ограничений. Таким образом, выяснилось, что Армения используется для незаконного перенаправления товаров в Россию или Беларусь в обход западных санкций.