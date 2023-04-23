КПП на Лачинской дороге и бесполезная армянская истерика

Автор: Акпер Гасанов

В Фейсбук, на который в последнее время много жалоб из-за цензуры, есть хорошая функция- напоминание о том, что происходило ровно в этот день год или несколько лет назад. Так вот сегодня Фейсбук мне напомнил, что имело место в Армении ровно год назад. "Научная общественность Армении, выражая свой протест на весь мир, осуждает заявления Президента Азербайджана Ильхама Алиева", прозвучало тогда поразительно нелепое и комичное заявление.

Благодаря которому я узнал, что в Армении верят в наличие у них науки и даже научной общественности. Нет, есть и те, кто считают себя Наполеонами, Конфуциями инопланетянами. Но это явно не научная и уж точно не общественность. Ну а в целом, еще год назад я констатировал, что это заявление звучало, мягко говоря, нелепо, неуместно и бесполезно. Ровно так же, замечу, звучат нынешние истерики армянской стороны.

Дело в том, что в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, осуществляемой вопреки Трехстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 года, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях нашей страны, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди установлен пограничный пункт пропуска.

Финита ля комедия. В армянском сегменте интернета публикуют кадры установленного сегодня КПП. Глава карабахских сепаратистов Араик Арутюнян что-то лепечет про трехстороннее заявление. Хотя, его подписи там не было и быть не могло. Араик, который понимает, что его песенка окончательно спета, принялся дудеть в прежнюю дуду, выступая от имени несуществующего "народа арцаха".

По его словам, незаконно и с паспортами Армении проживающие на территории Карабахского экономического района Азербайджана этнические армяне превратились в ..."заложников в руках Азербайджана". Серьезно?! Какое странное понимание слова "заложник"! Им, по версии сепаратистов, являются лица, незаконно находящиеся на территории другого государства на протяжении почти тридцати лет. В нормальных странах, за меньший срок незаконного пребывания там граждан иного государства, депортируют без права дальнейшего въезда.

Так что, ахинею несет Араик. Причем, прекрасно понимая это. Но еще более жалким и смешным был пост, который опубликовал на своей странице в Facebook некий тюрколог Варужан Гегамян. Я бы о нем и не упомянул, если бы перлы этого "гиганта мысли" не растиражировали армянские СМИ. О, это был что-то с чем-то. Варужан оказался вооружен весьма истеричными "аргументами".

"Вот для чего в последние дни де-факто капитулянт премьер-министр три дня подряд утверждал, что "признает территориальную целостность Азербайджана", бросил он огромный валун в огород премьер-министра РА Никола Пашиняна. После чего добавил, что у него, Варужана, "практически нет сомнений в том, что как и во всех предыдущих случаях, и в этот раз он не только был осведомлен о том, что делают азербайджанцы, но и дал свое полноценное согласие".

Ара, да э, да! Пашинян, за которым послушным стадом шли десятки тысяч граждан РА в пору "шашлычной революции" и которого граждане РА же оставили в кресле премьера после поражения Армении в 44-дневной войне, все делает "по указке из Баку". Кто, после всего этого, граждане Армении? Ответа на этот вопрос Варужан не даст. Из скромности, надо полагать.

Впрочем, это уже и не важно, что ответит он или иные лица армянской национальности, проживающие в РА или в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Важно то, что произошло. И тут уместно напомнить, что одним из ключевых заявлений Президента Азербайджана Ильхама Алиева на Мюнхенской конференции по безопасности стало именно то, что на обоих концах Зангезурского коридора должны стоять КПП.

Совершенно очевидно, что наличие азербайджанского КПП на Лачинской дороге даст Азербайджану возможность значительно более эффективно блокировать подпитку незаконного режима в Ханкенди, и тем самым проводить ускоренную интеграцию оставшейся части в азербайджанское государство. Это важно. И это будет реализовано. А возмущения представителей армянской научной интеллигенции, равно как и армянских политиков или ударниц сферы услуг, не имеют никакого значения. КПП стоит, все снова произошло так, как того требовал официальный Баку.